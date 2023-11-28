Francisco Elizalde revela que Valentín Elizalde presentía su muerte

Solo la cámara de Ventaneando tuvo acceso a la grabación del videoclip del tema “El Vencedor”, con el que Francisco Elizalde rinde tributo póstumo a su hermano Valentín Elizalde, al cumplirse 17 años de su muerte.

La canción, por cierto, fue una de las últimas que el recordado Vale grabó, aunque el videoclip que se grabó en aquel entonces, resultó ser un presagio de su trágica partida.

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¿Qué dijo Francisco Elizalde?

En charla exclusiva para Ventaneando, Francisco Elizalde declaró que Valentín Elizalde el dijo “mira, ya tengo la idea del video, ¿te acuerdas de la película ‘Ghost: El fantasma del amor’? Lo quiero así, yo quiero ser el fantasma que ande acompañando a los muchachos por todos lados. Fue hecho sin querer, a lo mejor sí lo presentía él, pero fue hecho sin querer este video”.

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¿Siguen esperando justicia por la muerte del Vale? Francisco Elizalde reveló que su familia sigue esperando el esclarecimiento del asesinato de su hermano, pero explicó que ahora les toca a sus hijas presionar a las autoridades.



“El juez dice que ya son mayores de edad (sus hijas) y que a las que les toca por derecho investigar el caso es a ellas”, declaró Francisco.

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¿Valentín Elizalde presentía su muerte?

Pero antes de concluir la entrevista, Francisco Elizalde nos hizo una escalofriante revelación y, es que según dice, un año antes de morir, Valentín presentía su desenlace. “Me dijo: ‘Oye Pacorro, ¿sabes qué? Ya la siento cerquita’. Veníamos en carretera de Sonora hacia Culiacán y le digo ‘no carnal, olvídate de eso porque si te vas tú me voy yo contigo’”.

Sobre si había algún indicio o amenaza, Francisco dijo que nada, pero a él no le consta lo que decía el papel que le entregaron a su hermano. "Solamente el Vale , Mario y otra persona que le entregó el papel saben lo que pasó”, finalizó.