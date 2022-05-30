Banda MS habla sobre la complicada situación de Horacio Palencia.

Este fin de semana, la Banda MS volvió a abarrotar durante dos días consecutivos la imponente Arena Ciudad de México.

Previo al show del viernes Oswaldo Silva y Alan Ramírez, líderes del grupo, hablaron del calvario que vive su amigo Horacio Palencia, debido a la denuncia que por presunto plagio del tema Mi razón de ser, que ellos le grabaron en el año 2012 y cuya autoría, reclama José Luis Calderón.

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Yo conozco a Horacio desde hace mucho tiempo y me tocó verlo a él desde sus inicios, he sido testigo de lo que a él le ha costado ganarse ese lugar que él tiene, de lo que él trabaja y lo dedicado que es. Y, de repente verlo unido en esta situación, pues es lamentable

Puedo sentir su frustración y su impotencia. Su bolsillo que ha sido muy golpeado, la cuestión emocional, familiar. Entonces ojalá que pueda obtener justicia y que realmente las autoridades lleven a cabo lo que tienen que hacer, que es impartir justicia

Los integrantes de Banda MS también hablaron de Julión Álvarez.

En otros temas, también manifestaron su apoyo a uno de sus exintegrantes, nada más y nada menos que a Julión Álvarez, quien el pasado viernes anunció haber quedado absuelto de los señalamientos que lo vinculan al lavado de dinero.

Estamos en el mismo hotel hospedados, estuve ahí en su habitación, estamos muy contentos nosotros porque nos da mucho gusto que realmente ya por fin se haya librado de esto, la plataforma ya lo desbloqueó. Entonces, qué chido que esté pasando esto, no solamente nuestro excompañero sino que lo consideramos como un hermano, un familiar que trae guardada tan energía que la va a desbordar

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Por cierto, que Alan Ramírez tenía fiebre y así, dio concierto en la Arena CDMX, descartando que se trataba de Covid-19.