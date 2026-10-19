Junior H rompe el silencio tras fuertes rumores de que padece enfermedad grave

Ante las versiones que padece una enfermedad grave, el cantante de corridos tumbados Junior H desmintió rotundamente los rumores de redes sociales que especulaban que padecía de VIH, aclarando que se encuentra en perfecto estado de salud.

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A través de un comunicado emitido en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de 25 años envió un contundente mensaje para frenar la desinformación y pedir mayor empatía hacia temas tan delicados.

“Estoy bien, gracias a Dios... Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar”.

Asimismo, lamentó profundamente cómo se manejan los rumores en internet: “Qué curioso que las redes sociales cada día estén más podridas y puedan convertir algo tan personal como la salud de alguien en motivo de especulación y entretenimiento... Ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía”.

¿Por qué se dijo que Junior H tiene VIH?

La controversia se originó a mediados de octubre de 2026 tras viralizarse un video en TikTok donde un abogado narraba el caso de una supuesta infidelidad y contagio médico que involucraba a "un cantante de corridos tumbados" sin dar nombres propios.

A falta de pruebas o fundamentos, decenas de internautas comenzaron a sugerir de forma malintencionada el nombre de Antonio Herrera (Junior H), utilizando como supuestos "argumentos" su transformación física y un mero juego de palabras con la letra "H" de su nombre artístico.