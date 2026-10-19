7 ideas para decorar tu ofrenda de Día de Muertos con poco dinero y materiales fáciles de conseguir

Decorar una ofrenda de Día de Muertos con poco dinero es posible si aprovechas materiales que tienes en casa y recurres a elementos fáciles de conseguir. Las cajas de madera, los guacales, las fotografías familiares, los recortes de revistas y las flores naturales o de papel permiten crear un altar lleno de significado, incluso cuando el espacio es reducido.

¿Natasha Dupeyrón dará vida a Verónica Castro en su nueva serie biográfica? Esto dice la actriz

Esta tradición nacional es una oportunidad para recordar a los seres queridos a través de fotografías, colores, flores y objetos que evocan sus gustos y su historia. No necesitas comprar adornos nuevos para conseguir una decoración especial: con creatividad y algunos materiales económicos puedes montar una ofrenda que refleje la personalidad de quienes deseas recordar.

¿Cómo decorar una ofrenda de Día de Muertos con poco dinero?

Estas 7 ideas permiten adaptar el altar de muertos al espacio disponible y reutilizar materiales para reducir los gastos:



Caja de madera: utiliza una caja pequeña con tapa como base para montar una ofrenda compacta. Decórala con papel picado, calaveritas, fotografías y flores de papel. Es una alternativa práctica para departamentos o habitaciones pequeñas. Altar de varios niveles con guacales: aprovecha los guacales de madera para construir una estructura escalonada. Puedes pintarlos con tonos tradicionales o dejarlos en su color natural y distribuir en ellos fotografías, veladoras LED, flores y otros adornos. Un guacal en posición vertical: si tienes poco espacio, coloca un guacal de manera vertical y úsalo como pequeño altar de pared. Incorpora la fotografía de tu ser querido, algunas flores y papel picado. Asegúrate de fijarlo correctamente para evitar que se caiga. Ofrenda decorada con flores: reserva una esquina de tu hogar para colocar un mantel, fotografías y flores de cempasúchil naturales o elaboradas con papel crepé. También puedes crear un pequeño arco floral para dar altura y profundidad a la composición. Fotografías: si tienes poco tiempo o presupuesto, reúne imágenes de tus seres queridos y colócalas en marcos que ya tengas. Completa la decoración con flores naturales, pétalos o recortes de papel de colores. Decoración con recortes de revistas: busca imágenes de alimentos, lugares, pasatiempos, animales u objetos que les gustaban a tus difuntos. Recórtalas y crea un collage alrededor de sus fotografías para conseguir una ofrenda original y personalizada. Frascos de vidrio como portavelas: lava frascos que tengas en casa y decóralos con papel de colores, cordones o pequeños motivos de calaveras. Puedes colocar dentro veladoras LED para aportar una iluminación cálida sin llama abierta, especialmente si hay papel o flores secas cerca.

Día de Muertos: ¿Qué elementos puedes reutilizar para decorar tu altar de muertos?

Puedes elaborar flores de papel, recuperar un mantel que combine con los colores de la ofrenda y utilizar recipientes que tengas disponibles para colocar pequeños objetos con valor sentimental. Si incorporas velas tradicionales, mantenlas alejadas del papel, las flores secas y otros materiales inflamables; las veladoras LED son una alternativa más segura.

Una ofrenda de Día de Muertos no necesita ser costosa para resultar significativa. Lo más importante es que los elementos elegidos representen los recuerdos, los gustos y la historia de las personas homenajeadas. Reutilizar materiales y elaborar adornos a mano permite celebrar esta tradición con creatividad, respeto y un presupuesto reducido.