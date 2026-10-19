Cada cuánto debes limpiar tus brochas de maquillaje y qué puede pasar si las usas sucias

Las brochas de maquillaje que se utilizan con frecuencia deberían limpiarse 1 vez por semana si se aplican productos líquidos o en crema y cada 1 o 2 semanas si se usan principalmente para productos en polvo. Las herramientas para aplicar corrector, base o cosméticos cerca de los ojos pueden necesitar una limpieza más frecuente, especialmente si se comparten.

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La periodicidad también depende de la frecuencia de uso y de las necesidades de cada piel. Aunque muchas veces se dejan para el final de la rutina de belleza, estas herramientas entran en contacto directo con el rostro y retienen restos de maquillaje, sebo, células muertas y microorganismos.

Si no se lavan correctamente, pueden convertirse en un foco de contaminación y favorecer problemas cutáneos, además de dificultar la aplicación uniforme de los productos. Esta es la manera adecuada de limpiar las brochas.

¿Cada cuánto tiempo debes lavar las brochas y los pinceles de maquillaje?

La frecuencia ideal depende del tipo de cosmético, la zona del rostro en la que se utiliza la herramienta y si se comparte con otras personas. Como guía práctica, puedes seguir estas recomendaciones:



Brochas para base y corrector: 1 vez por semana como mínimo si se usan habitualmente; conviene lavarlas antes si acumulan producto o suciedad visible.

1 vez por semana como mínimo si se usan habitualmente; conviene lavarlas antes si acumulan producto o suciedad visible. Brochas para polvos, rubor y bronceador: cada 1 o 2 semanas, según el uso y la cantidad de residuos.

cada 1 o 2 semanas, según el uso y la cantidad de residuos. Pinceles para sombras y delineadores: al menos semanalmente si se utilizan con frecuencia, con una limpieza más habitual cuando se aplican productos cremosos o se trabaja cerca de los ojos.

al menos semanalmente si se utilizan con frecuencia, con una limpieza más habitual cuando se aplican productos cremosos o se trabaja cerca de los ojos. Esponjas de maquillaje: deben limpiarse después de cada uso y dejarse secar por completo. Por su humedad y contacto con productos líquidos, requieren especial atención.

deben limpiarse después de cada uso y dejarse secar por completo. Por su humedad y contacto con productos líquidos, requieren especial atención. Herramientas compartidas: deben limpiarse y desinfectarse entre personas con productos apropiados para cada material.

La maquillista profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo editorial y por sus contenidos educativos sobre maquillaje, ha destacado la importancia de mantener las herramientas limpias para conseguir una aplicación más cuidada. Además de mejorar el resultado, la higiene permite evitar que los residuos acumulados alteren la textura y el color de los cosméticos.

Para lavarlas, utiliza agua tibia y un limpiador suave específico para brochas o jabón adecuado para sus fibras y sigue estos pasos:



Humedece únicamente las cerdas. Masajea con delicadeza. Enjuaga hasta eliminar los restos. Deja secar la herramienta en posición horizontal, con las puntas fuera del borde de una superficie limpia. Evita mojar en exceso la unión entre las cerdas y el mango, porque puede debilitar el adhesivo.

¿Qué puede pasar si usas las brochas de maquillaje sucias?

La acumulación de residuos no solo afecta el acabado del maquillaje. También puede contribuir a la proliferación de microorganismos, especialmente si las herramientas permanecen húmedas o se guardan sin haberse secado por completo.

El dermatólogo Seemal R. Desai, expresidente de la Skin of Color Society y especialista en dermatología, es una referencia en el cuidado de la piel y la prevención de problemas dermatológicos. Aunque no todas las brochas sucias provocan una infección, mantener una higiene deficiente puede aumentar los riesgos, sobre todo si la piel está irritada o presenta lesiones.

Estos son los problemas asociados al uso de herramientas contaminadas:



Granitos e imperfecciones: los restos de cosméticos, el sebo y la suciedad pueden contribuir a obstruir los poros o agravar una piel propensa al acné.

los restos de cosméticos, el sebo y la suciedad pueden contribuir a obstruir los poros o agravar una piel propensa al acné. Irritación y enrojecimiento: la acumulación de productos puede generar molestias, especialmente en pieles sensibles.

la acumulación de productos puede generar molestias, especialmente en pieles sensibles. Infecciones cutáneas u oculares: el riesgo aumenta cuando se comparten herramientas o se utilizan cerca de los ojos sin una higiene adecuada.

el riesgo aumenta cuando se comparten herramientas o se utilizan cerca de los ojos sin una higiene adecuada. Maquillaje menos uniforme: las cerdas endurecidas por los residuos pueden dejar manchas, acumulaciones y marcas sobre el rostro.

Si una brocha entra en contacto con una infección, una lesión o una secreción ocular, no basta con esperar al lavado semanal: debe limpiarse de inmediato y, cuando corresponda, desinfectarse de forma adecuada o reemplazarse. Tampoco es recomendable compartir herramientas sin higienizarlas entre usos.

En conclusión: limpiar las brochas con regularidad es un hábito sencillo que mejora la aplicación del maquillaje y ayuda a cuidar la piel. Lo importante es adaptar la frecuencia al uso, emplear productos adecuados y dejar que cada herramienta se seque completamente antes de guardarla.