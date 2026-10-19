Cómo usar la sombra bronce para iluminar los ojos encapotados después de los 50

Una mirada luminosa es uno de los secretos mejor guardados para rejuvenecer la apariencia sutilmente y es muy fácil de lograr con looks llamativos, pero que son perfectos para usarse en el día a día y quedan bien hasta en los párpados encapotados. Por ejemplo, la sombra bronce queda bellísima para darle protagonismo a los ojos y es especialmente favorecedora para mujeres de más de 50 años que quieren salir de las técnicas que todas usan.

Maquillaje para párpados encapotados: cómo poner la sombra bronce en pieles 50+

Hidrata bien el rostro . El paso que nunca puede faltar en las rutinas de belleza, es la hidratación como parte obligatoria de la preparación para la piel . Aplica tus productos preferidos, como las cremas para el contorno de ojos que se deben usar para minimizar los signos de la edad



. El paso que nunca puede faltar en las rutinas de belleza, es . Aplica tus productos preferidos, como Pon sombra bronce en el párpado móvil . Con una brocha pequeña, toma un poco de producto y empieza a distribuirlo por todo el párpado móvil. Considera que para quienes tienen la mirada encapotada, esta zona es la que usualmente "se esconde", por lo que hay que procurar que el producto quede bien intenso. Después con una brocha pequeña, asegúrate de que no queden parches en los bordes y eleva el tono con movimientos suaves.



. Con una brocha pequeña, toma un poco de producto y empieza a distribuirlo por todo el párpado móvil. Considera que para quienes tienen la mirada encapotada, esta zona es la que usualmente "se esconde", por lo que hay que procurar que el producto quede bien intenso. Después con una brocha pequeña, asegúrate de que no queden parches en los bordes y eleva el tono con movimientos suaves. Agrega un punto de luz para una mirada rejuvenecida después de los 50. Si quieres que la sombra bronce sea la protagonista definitiva de tu look, el sitio especializado Trinny London recomienda poner un color que sirva como iluminador casi al principio de las cejas. Puede ser un marrón o naranja brillante. Este es uno de los tips de belleza más útiles para las mujeres de más de 50 años que no quieren maquillajes muy cargados

Los párpados encapotados sí pueden maquillarse con sombras y el color bronce queda espectacular|Pinterest

¿Por qué la sombra bronces es favorecedora para párpados encapotados?

El término de "párpado encapotado" se usa para referirse a los ojos que tienen un "exceso" de piel sobre el párpado superior, el cual produce un pliegue que se hace mucho más notorio al momento de abrirlos, según la definición de Eastern Plastic Surgery. Este es un rasgo natural que muchas personas tienen de nacimiento y no representa ningún riesgo para la salud en general, aunque hay a quienes les desagrada precisamente por lo complejo que se vuelve el maquillaje.

Sin embargo, uno de los mejores trucos para resaltar los "párpados caídos" está en aplicar bien los productos y elegir los colores adecuados. En el caso de la sombra de ojos bronce que es ideal para un look elegante y rejuvenecido, es porque se trata de un tono que es algo similar a la piel y esto ayuda a disimular los bordes con sutileza, mienras que el portal de belleza An Knook, explica que es un color que aporta profundidad sin endurecer las facciones.