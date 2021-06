FOTOS: Kalimba retoma sus actividades escénicas.

El cantante mexicano se encuentra muy contento de poder regresar al escenario y retomar sus actividades escénicas junto a grandes figuras del espectáculo.

Kalimba se comunicó al foro de Ventaneando para hablar sobre sus recientes proyectos profesionales en la nueva normalidad ante la pandemia de Covid-19. El cantante habló sobre su próxima participación en el espectáculo ‘Sie7e’.

Kalimba confesó estar listo para participar en la puesta en escena ‘Sie7e’ junto a grandes figuras del espectáculo como Samo, Ninel Conde y otros.

“Estoy retomando el volverme a subir al escenario. Muy emocionado del proyecto que se viene de ‘Sie7e’... entramos a una nueva normalidad y regreso con un proyecto que me tiene pleno y orgulloso de participar”, expresó el mexicano en exclusiva para nuestro programa.

Además el artista confirmó que ‘Sie7e’ es un proyecto que le demandó gran entrenamiento físico.

“Se está montando con una majestuosidad impresionante. Todo lo que lleve música está en mi sangre. Los ensayos han sido durísimos, me duelen todas partes del cuerpo, pero está valiendo la pena”, reveló Kalimba emocionado por tener el papel de la “soberbia” en el show musical.

El cantante también confirmó el enlace para confirmar que la producción de la bioserie de OV7 ya se ha puesto en contacto con él. Recordemos que anteriormente el cantante afirmó no estar enterado sobre los planes de dicha serie.

En su momento Kalimba reaccionó a la confirmación que Mariana Ochoa hizo sobre el rodaje de la bioserie de OV7.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya me mandarán mis regalías. Mi punto de vista es que primero me deberían de avisar a mí porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no. Yo no sabía que se iba a hacer la serie”, expresó.

“Me tendrían que enseñar el libreto y qué tipo de serie va a ser. A ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes o dramática. Siempre ha sido un grupo triunfante. Definitivamente no siempre hemos estado bien, porque somos una familia y las familias no siempre estamos bien...”

Kalimba considera que todos los integrantes de OV7 tienen una excelente relación amistosa.

“Te puedo decir que solo el 10% hemos tenido roces, el otro 90% ha sido gozo, amor, alegría, trabajo, disciplina, gusto y todas las cosas buenas que pueda sentir arriba y abajo del escenario”, subrayó.

Kalimba pidió leer el libreto y ser tomado en cuenta, antes de que se lleve a cabo una serie sobre la banda pop.

“Yo no me meto en esos líos. Eva Longoria no tiene nada que ver conmigo, mis compañeros sí. Mis compañeros y yo la llevamos espectacular, siempre hemos sido muy leales y muy honestos. Estoy seguro que eso no pasará.”