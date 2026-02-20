Karla Panini dedica polémico mensaje a Óscar Burgos quien se declaró Therian

En las últimas semanas los Therian han ocupado gran parte de las noticias de las redes sociales sobre todo por las opiniones encontradas al respecto. A este debate se suman cada vez más influencers y personalidades que dan su visión al respecto.

Hay quienes toman como un humor esta moda pero hay otros que lo toman más en serio y llaman a poder reflexionar al respecto. Sobre este tema dio su opinión Karla Panini y desató la polémica en las redes sociales.

¿Qué dijo Karla Panini sobre los Therian?

Karla Panini ha reposteado videos sobre este tema en sus historias de Instagram, en las cuales también compartió un mensaje que le mandó uno de sus seguidores y que los usuarios tomaron como una indirecta a su exesposo, Óscar Burgos.

“Gracias a Dios que te quitó el Therian de tu vida. Ya tu sabe”, escribió un internauta y la ex Lavandera respondió con soltura: “Vaya. Hasta que hay alguien inteligente en esta red social. Tú sí sabes, hermosa, tú no eres borrega. Gracias a Dios que me abrió los ojos súper a tiempo”.

Si bien la comediante no nombró a nadie en este posteo, los usuarios interpretaron que era una indirecta para Óscar Burgos. Esto es porque el hombre hace varios años ha interpretado a un perro que habla llamado "Perro Guarumo".

Esta fue la publicación de Karla.|Instagram

Burgos interpreta a un personaje que es un perro pero los usuarios lo han relacionado con un Therian por su apariencia. Recordemos que un Therian es una persona que se identifica como un animal y se caracteriza como tal.

Antes que surgieran las historias Karla Panini, Óscar Burgos había publicado un mensaje en sus redes sociales en donde marcaba que su personaje El Perro Guarumo, es uno de los primeros Therians mexicanos.

“El Perro Guarumo fue el primero que empezó con ese alucine. Saludos a todos los camaradas therianes (aunque no sé si sepan leer)”, escribió.

