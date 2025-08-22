Revelan que otro hombre murió en ataque al cantante Ernesto Barajas

Muchas personas están bastante desesperadas por conocer más sobre el asesinato del vocalista y productor de Enigma Norteño, pues de la parte oficial no se concreta nada todavía, por eso las filtraciones generadas por las labores de algunos periodistas especializados le están dando lo que quiere a la gente. Ante eso, parece que ya se identificó al otro hombre que terminó muerto en el ataque contra Ernesto Barajas.

¿Quién era el acompañante de Ernesto Barajas al momento de ser asesinado?

No hay confirmación oficial de esta información, sino que la periodista de espectáculos filtró que al parecer este hombre era un íntimo amigo personal de Ernesto Barajas. Según dicho informe, no se trata de un hombre cercano a la escena musical como artista, sino de una persona bastante allegada al fallecido Ernesto. Este hombre era conocido como Chema Quintero.

Como se estuvo indicando desde los primeros artículos sobre la muerte del músico de Sinaloa, había otras dos personas directamente involucradas. Una mujer que no era cercana y otro hombre del que no se daban detalles. Pero por fin se indicó que este sujeto sí era acompañante del músico mexicano y lamentablemente perdió la vida. Y con ello, dejando sin padre a cuatro hijos.

¿Ya hay detenidos por la muerte de Ernesto Barajas y Chema Quintero?

La única pista que medianamente se ha propagado en redes sociales de manera medianamente sólida es que los actores materiales del asesinato fueron sujetos que huyeron en una motocicleta. Sin embargo, no hay nada más cercano a la resolución de este atentado contra otro artista más del regional mexicano.

Y justo en medio de toda la rumorología precedida de tan delicado asunto, se indica que esto se podría tratar de un ajuste de cuentas. El nombre de Ernesto y Enigma Norteño lleva años vinculado al doloroso tema de la delincuencia organizada y por eso se habla de conflictos con otros grupos criminales contrarios al Cártel de Sinaloa, que supuestamente eran los protectores del artista baleado el pasado 19 de agosto.

