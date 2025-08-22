Cazzu aparece en look sexy y declaraciones sobre su poder artístico

Lejos de los escándalos mediáticos que involucran a Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu continúa enfocada en su carrera artística y en los proyectos que la consolidan como una de las voces femeninas más poderosas del trap en Latinoamérica.

La cantante argentina sorprendió con una impactante sesión fotográfica para una importante revista de musica, donde además protagonizó la portada y concedió una entrevista íntima sobre su presente musical y personal. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, confirmando el magnetismo que sigue proyectando “La Jefa”.

Un estilo etéreo y sofisticado

En las fotografías, Cazzu aparece luciendo un vestido lencero en tonos oscuros, con escote corazón y tirantes delicados que resaltan su figura. Complementó el atuendo con joyería discreta —pendientes circulares y un collar fino— además de un peinado recogido en messy bun con ondas, acompañado de un maquillaje sobrio donde destacaron los labios en rojo y un delineado marcado.

El look fue aplaudido por sus seguidores, quienes no tardaron en compartir las imágenes en redes sociales, reafirmando el estatus de Cazzu como un ícono de estilo dentro y fuera de los escenarios.

Entre música, letras y nuevos retos

Durante la entrevista, cuyo eje fue su álbum Latinaje, la artista habló sobre su evolución en la industria musical y su lugar dentro del género urbano. “El trap me permitió crear a Cazzu, pero ahora puedo habitar todos los escenarios artísticos que quiera”, afirmó. También destacó cómo ha enfrentado un camino lleno de desafíos en un medio históricamente dominado por hombres.

La charla se complementó con detalles de su próximo tour por Latinoamérica y referencias a su libro Perreo: una revolución, en el que reflexiona sobre la importancia cultural del reggeaton y el trap.

Cazzu vive uno de sus mejores momentos profesionales, con un reconocimiento internacional en ascenso y proyectos mediaticos que la posicionan como una de las figuras más influyentes de la música urbana en español y Latinoamérica.

