Filtran FOTO de Kenia Os en el aparente funeral de la mamá de Kimberly Loaiza, luego de haber hecho MILLONARIA donación para su recuperación

El pasado miércoles 17 de junio trascendió la noticia de que habría fallecido la señora Mary Martínez, mamá de Kimberly y Stefanny Loaiza, esto luego de haber pasado meses internada en un hospital. La noticia se viralizó rápidamente y recientemente se filtró una supuesta foto de la cantante Kenia Os en el funeral aunque cabe aclarar que es una imagen que solo ha circulado en redes como TikTok, sin embargo, no proviene de una cuenta oficial ni tampoco fue posteada por Kenia Os por lo que algunos usuarios han expresado que podría haber estado generada con Inteligencia Artificial.

Kenia Os envia arreglo floral al aparente funeral de la mamá de Kimberly Loaiza

Otra de las imágenes que rápidamente ganaron viralidad en redes fue un supuesto arreglo floral que envió Kenia Os al funeral de la señora Mary Martínez. La fotografía fue publicada por una cuenta de fans de la creadora de contenido Fer Duran, sin embargo la influencer expresó en su cuenta oficial que dicha cuenta se hacía pasar por ella además de que el contenido que compartían era muy delicado por lo que pedía respeto ante la situación. Hasta este momento se desconoce si la fotografía del arreglo floral mismo que dice “De Kenia Osuna” es falta o real, sin embargo la imagen logró viralizarse de manera rápida.

¿De qué murió la mamá de Kimberly Loaiza?

Según la información que se ha filtrado en redes sociales por parte de medios locales de Mazatlán y diversos creadores de contenido, la señora Mary Martínez, madre de Kimberly y Stefanny Loaiza, habría fallecido en un hospital a causa de un infarto. Según lo reporta el creador de contenido Israel Rodríguez, una de sus seguidoras le informó de los hechos ya que ella trabaja en dicha institución médica. Sin embargo, cabe aclarar que estos datos no han sido compartidos por medios oficiales.

Mamá de Super Trucha se despide de la madre de Kimberly Loaiza

Martha Reyna, madre del famoso creador de contenido Ricardo Flores "Super Trucha", habría confirmado la muerte de la señora Mary al compartir una fotografía en redes sociales con las palabras "No hay despedidas entre nosotras, siempre estarás en mi corazón. Vuela alto", dedicadas a su amiga. Cabe mencionar que "Super Trucha" es uno de los amigos más cercanos de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Por otro lado, Alicia Parra, mamá de Kim Shantal también compartió un mensaje de despedida en redes: “Siempre te recordaré, hermosa”, palabras que acompañaban una fotografía de ambas.