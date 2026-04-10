¿Kimberly Loaiza no quiere ayudar a su mamá? Filtran la millonaria cantidad que gana como influencer

Kimberly Loaiza junto a su esposo se encuentra en el ojo del huracán de la polémica en las redes sociales; todo empezó desde que se dio a conocer que su mamá se encuentra hospitalizada y no se ha pagado la cantidad que ya se había acordado.

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Ante dicha situación, se filtró la millonaria cantidad que la influencer gana, generando una ola de hate ante los hechos que su familia se encuentra viviendo en estos momentos.

¿Cuánto dinero tiene Kimberly Loaiza?

Aunque Kimberly Loaiza dejó de lado su carrera musical, sigue manteniéndose activa en la creación de contenido, además de contar con una línea de ropa junto a su esposo Juan de Dios Pantoja.

Aun así, la influencer, en sus redes sociales, constantemente comparte los viajes que realiza junto a su familia, mostrando lugares de ensueño, hospedajes todo incluido y mansiones enormes.

El portal de Celebrity Net Worth detalla que la creadora de contenido tiene un patrimonio neto de 12 millones de dólares; en pocas palabras, podría ganar la millonaria cantidad de 200 millones de pesos mexicanos, suma que ha logrado gracias a sus negocios y colaboraciones que ha realizado.

La difusión de la millonaria cantidad le ha generado una ola de comentarios al respecto, criticando su actuar ante la situación actual de su madre. No obstante, su hermana Steff Loaiza, desde sus redes sociales, se ha encargado de dar a conocer que no se ha pagado todo lo acordado, además de resaltar que Juan de Dios Pantoja es el responsable del distanciamiento familiar.

¿Cómo se hizo millonaria Kimberly Loaiza?

No olvidemos que Kimberly Loaiza logró su popularidad en el 2016, iniciando su carrera de influencer desde su canal de YouTube, portal en el que se encargaba de subir diversos contenidos de belleza, por lo que rápidamente logró obtener popularidad entre los jóvenes, creando una comunidad fuerte y sólida.

No olvidemos que, durante su época de popularidad, era gran amiga de Kenia Os, donde juntas colaboraban en diversos videos, hasta que en el 2018, debido a un contrato poco ventajoso para Kenia, dio inicio la ruptura de su amistad.