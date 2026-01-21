Privan de la libertad a famosa influencer: quedó grabado el hecho en video

Se trata de uno de los momentos más virales y sorprendentes que han sucedido a lo largo de este año en tierras mexicanas. Y es que, durante la tarde de este martes 20 de enero, se dio a conocer un video en el que la famosa influencer conocida como La Nicholette es privada de su libertad. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

El influencer no es más que un creador de contenido que ha logrado hacerse tendencia en redes sociales gracias a la forma en cómo usa las plataformas digitales para ser reconocido por sus seguidores. No obstante, ahora La Nicholette estaría atravesando por uno de los momentos más complicados de su vida.

¿Influencer fue privada de su libertad en plena luz del día?

En el video, publicado hace apenas unas horas, se observa la forma en cómo Nichilette Pardo Molina, conocida como La Nicholette, es privada de su libertad en plena luz del día. La situación tiene como protagonista a la mujer de 25 años, quien había ganado el reconocimiento de sus seguidores en los últimos meses.

Culiacán, Sinaloa 📍



Video del secuestro de Nicole Pardo “Nicholette” en Isla Musala en Culiacán 📍



Tres jóvenes masculinos y armados con armas largas manejando un Toyota Corolla blanco responsables de levantar a “Nicholette” famosa influencer de Culiacán. pic.twitter.com/HZU2HoG6Xn — Ivan (@aic_07) January 21, 2026

Según lo establecido en los primeros reportes, la situación ocurrió cerca de las 4 de la tarde en la inmediaciones de la Plaza 11:11 en Culiacán, Sinaloa. Testigos de los hechos mencionan que la influencer fue interceptada por un grupo de personas armadas cuando se encontraba cerca de su vehículo, por lo que fue obligada a subir a otro para trasladarla a otro lugar.

Vale mencionar que la camioneta de la creadora de contenido quedó en el mismo lugar para, posteriormente, ser resguardada por las autoridades. Ante este hecho, elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado llegaron a la zona para acordonarla, esto mientras se realizan las investigaciones correspondientes sobre lo sucedido.

¿Quién es la Nicholette?

Con 25 años de edad, esta mujer logró la trascendencia a nivel nacional luego de compartir con sus seguidores el estilo de vida con el que contaba, así como por conducir una camioneta personalizada color lila que logró ser su sello personal durante los últimos meses hasta antes de esta situación.