Lupita Villalobos lanza fuertes comentarios a Kim Shantal antes de su pelea en Supernova Génesis 2026. “No la he visto sudar”

Faltan solo algunas semanas para que se lleve a cabo el evento Supernova Génesis 2026, el cual enfrentará a diversas figuras del espectáculo y las redes sociales en peleas de box esperadas por millones de personas. Uno de los enfrentamientos más esperados es el de Lupita Villalobos y Kim Shantal, quienes conforme pasan los días parecen tener más "pique".

En un video promocional del evento, la integrante de "Las Alucines" hizo algunos comentarios hacia la exparticipante de La Granja VIP que parecen dejar claro cómo los ánimos se están calentando entre ellas.

"No la he visto sudar", dice Lupita Villalobos de Kim Shantal

"Sé que le voy a ganar porque yo sí estoy disfrutando el proceso", declaró Lupita Villalobos en un video que muestra su entrenamiento para Supernova Génesis 2026, en referencia a su contrincante. "Nunca he perdido nada. Ella dice que ha perdido todo, que nunca ha ganado nada. Yo todo lo que hago, gano".

La conductora de podcast e influencer también criticó el entrenamiento que ha estado mostrando Kim Shantal en redes sociales. "No la he visto sudar, sudar. siento que su sudor es muy de que se echa agüita para verse sexy", agregó.

En el video, Lupita Villalobos admite que ha visto muy enfocada a Kim Shantal en su entrenamiento y percibe que está "muy clavada en ganar". Incluso, dice que le preocupa que "en su desesperación, haga algo que nos lastimemos". Sin embargo, también considera que está cargando con la pelea en el sentido de que Kim anteriormente no demostró la actitud desafiante que ella esperaba.

Por otro lado, también dedicó algunos halagos a su contrincante. "Fue de las primeras morras que yo vi en internet diferentes", dijo. "Cuando yo la vi, vi libertad y me gustó muchísimo su forma de ser".

Kim Shantal responde a Lupita Villalobos

Poco después de que se estrenó el video promocional en que Lupita Villalobos muestra su entrenamiento y habla de la pelea, Kim Shantal hizo algunas publicaciones en X donde parece responderle a la influencer.

"¿Te ardió que no te contestara como tú querías? Más bien te molestó que no imitara tu personalidad de niña boba", escribió la exparticipante de La Granja VIP. "Todo este tiempo le he dedicado a Supernova lo que le corresponde; agradecida con la empresa, no contigo. Tu prepotencia es tal que crees que tú me diste la oportunidad".

