La CONTUNDENTE frase de Lupita Villalobos que confirmaría su DIVORCIO con Juan Luis: “Varios divorcios”
¿Lupita Villalobos y Juan Luis ya se divorciaron? Durante su más reciente aparición en el podcast de Capi Pérez, la influencer reveló que ha enfrentado “varios divorcios”.
Lupita Villalobos sigue envuelta en polémica debido a la crisis que enfrenta en su matrimonio con Juan Luis; pero ¿ya se divorciaron? Si bien la influencer emitió un breve comunicado en el admitió estar pasando por un “momento complicado” en su relación, todo parece indicar que la integrante de “Las Alucines” ya habría tomado la decisión de divorciarse del empresario… Al menos, así lo ha dejado ver a través de su más reciente aparición en el podcast de Capi Pérez, “¿Qué le importa?”, en el que reveló que ha enfrentado “varios divorcios”.
El podcast de Capi Pérez tiene el objetivo de indagar en lo qué realmente le importa a una celebridad que, ante el ojo público, ya lo tiene todo. Bajo esta premisa, Capi cuestionó a Lupita de manera directa: “¿Qué es lo que más te importa en estos momentos, tú que ya lo lograste todo?”, a lo que la influencer respondió en tono de broma que, en efecto, ha logrado mucho, incluso, “varios divorcios”. Como era de esperarse, la frase desató toda una ola de reacciones en redes sociales, pues hay quienes aseguran que, de forma inconsciente, Lupita confirmó su divorcio.
Ya en un tono más serio, la podcaster respondió: “Te voy a ser bien honesta, el día de hoy lo que más me importa es mi paz. Creo que cuando tenemos paz es porque todo está bien en tu vida. Muchas veces estamos en la búsqueda de la felicidad y creemos que tiene que ser una constante, pero son picos. Cuando tienes felicidad en tu vida llegas a un punto en el que estás en paz (…) Si algo no me da paz ahorita en mi vida, para afuera. Cuando valoras tu paz pones límites, haces filtros, seleccionas más tu ambiente, tus personas, incluso hasta tu trabajo", aseguró.
¿Cuántos divorcios tiene Lupita Villalobos?
Públicamente, Lupita Villalobos cuenta con un divorcio legalizado, resultado de su primer matrimonio. Según se sabe, el divorcio se concretó en 2019 tras una infidelidad por parte de su expareja. Ahora, todo parece indicar que Lupita podría estar pasando por la misma situación, pues han comenzado a surgir rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Juan Luis, con quien se casó hace apenas seis meses. No obstante, la influencer ha desmentido tales rumores a través de un breve comunicado vía Instagram, aunque sí admitió que su matrimonio con el empresario de 48 años está pasando por una crisis.
“Despierto y veo el internet y resulta que me fueron infiel. ¡¿Qué?! Claro que no. Juan no me ha sido infiel, tranquilos. Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños. Por favor, dejen de difundir este tipo de mentiras, Juan no es una persona mediática y no merece esto que está pasando”, se lee en el mensaje.
Los rumores de una crisis en el matrimonio de la influencer surgieron luego de que los fans comenzaron a notar que ésta llevaba un tiempo sin usar su anillo de casada, además de acudir a la boda de Un Tal Fredo sola.