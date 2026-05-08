Famoso defiende a Alberto del Río: “Todos cometemos errores”

En los años recientes uno de los luchadores más importantes por lo hecho en el ring y de los más polémicos por temas fuera de la lona… es Alberto del Río. Y su última polémica se dio recién en abril, cuando las autoridades de San Luis Potosí le detuvieron por agredir a su esposa. Pese a que sí hubo detención, se llegó a un acuerdo para que el gladiador saliera. Hoy uno de sus colegas le defiende ante tanta acusación.

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¿Latin Lover defendió a Alberto del Río?

Tras reaparecer en una arena en Monterrey, la gente incendió las redes sociales, pues lo que hizo polémica en dicho evento luchístico fue cómo los colegas en la lona hicieron burla de lo que El Patrón hizo contra su esposa. Ante eso, muchos cuestionaron el por qué le siguen dando trabajo, situación que precisamente Latin Lover “defendió”.

“Yo me reservo el comentario sobre él y solamente te digo que estoy en contra de la agresión a la mujer. Si tiene trabajo, qué bueno, ¿para qué hacer leña del árbol caído?”. Estas fueron las palabras del ex luchador en medio de tanto ruido que tiene como receptor a su colega, Alberto del Río.

Estas declaraciones llegaron en una charla que Latin Lover sostuvo con el comunicador, Gabo Cuevas. Muchos de los que ya reaccionan a las palabras del también bailarín, actor y personaje conocido en el mundo de la farándula, indican que se vio bastante “tibio” y hasta criticaron que “defendiera” al agresor.

¿Latin Lover y Alberto Del Río son amigos?

Aunque son dos personajes que llevan años en la industria deportiva y en el mundo del espectáculo, no se tienen declaraciones directas sobre una amistad. Algunos rumores dictan que se enemistaron dentro del ring y fuera de él tras su última colaboración hecha en AAA hace unos meses. Por ello, Latin dijo que no vale la pena seguir hablando de Alberto, cuando ahora se encuentra en un momento donde incluso ya fue juzgado por la ley.