Laura Flores vive el intenso TERREMOTO en Colombia donde hay cientos de afectados; este es su estado de salud

Laura Flores vivió momentos de terror, la reconocida actriz mexicana se encontraba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija cuando ambas fueron sorprendidas por un intenso terremoto en Colombia durante la mañana del 10 de agosto.

La famosa celebridad mexicana aprovecho las redes sociales para hablar de su experiencia, relatando que su estado de salud es bueno, ya que ella y su hija no sufrieron ningún daño durante el sismo, pero que les resultó eterno el movimiento que sintieron, detallando que percibió que tardo aproximadamente un minuto en detenerse y que en Bogotá casi no ocurre eso, situación que las tomó por sorpresa.

¿Dónde vive Laura Flores actualmente?

Laura Flores aunque es mexicana, se sabe que lleva un par de años viviendo en Estados Unidos, específicamente en Miami, cambio que realizó la artista junto a su familia, continuando con varios proyectos personales y artísticos.

Sin embargo, la celebridad mexicana se ha destacado por hacer múltiples viajes a diversos países para realizar proyectos profesionales. Sin embargo, se desconoce si su visita a Colombia donde experimentó el intenso terremoto se debía a temas de trabajo o vacaciones.

¿Qué enfermedades padece Laura Flores?

Aunque el estado de salud de Laura Flores se encuentra estable tras experimentar el intenso terremoto en Colombia, recientemente se mencionó que la artista padece de pleuritis, un padecimiento que se destaca por inflamar la pleura, básicamente son capas delgadas que recubren los pulmones y parte del tórax, generando un terrible dolor.

Padecimiento por el que recibe tratamiento médico para sobrellevar las molestias causadas, pero previamente tuvo que ser sometida a nebulizaciones por dos meses, por suerte ha logrado salir adelante con su recuperación.

Por ahora la actriz se ha encargado de mantener a sus fanáticos informados sobre su situación actual al vivir el sismo en el país extranjero. Aprovecho la publicación del video para enviar sus bendiciones a los cientos de afectados, un momento difícil para los colombianos.