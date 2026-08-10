Qué shampoo usar para que las canas no se pongas amarillentas

Las canas, durante mucho tiempo, fueron palabra prohibida por muchas mujeres, teniendo en cuenta que de manera inmediata se las relacionaba con la vejez, con el paso del tiempo y buscaban la manera de ocultarlas para que no se noten. Se trata de un proceso normal, que tiene diversas causas y que si bien las mechas blancas se pueden ocultar, hay mujeres que han decidido dejárselas, pero aplicando una serie de cuidados, ya que se pueden poner amarillo, y por eso, es que los especialistas compartieron cuál es el shampoo que tienes que usar para evitar esto.

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Entre las causas más comunes que debemos mencionar de la aparición de canas, hay que mencionar que se debe principalmente al paso del tiempo, ya que es algo propio del envejecimiento, pero que también ocurre por la falta de pigmentación y la disminución de melanina; y que se complementa con otras causas como exposición al sol, mala alimentación, mal cuidado del cabello, entre otros.

Por qué las canas se vuelven amarillas

Así como hay muchas mujeres que deciden ocultar las canas porque es sinónimo de envejecimiento, cada vez son más las que deciden llevarlas con elegancia, pero las mismas requieren de un importante cuidado, porque en su defecto, pueden tornarse de color amarillo. De acuerdo a lo que explicaron los expertos, las canas se vuelven amarillas porque al no tener melanina, el cabello se vuelve más poroso y se oxida con facilidad y que se debe también a otros factores externos.

Este es el mejor shampoo para evitar canas amarillas

Es por este motivo, que los estilistas expertos compartieron cuál es el mejor shampoo que debemos utilizar y que ayudará a que las canas no se vuelvan amarillas y se pueda proteger al cabello. En este caso, la dermatóloga Ana Molina explicó que el mejor shampoo es el violeta o morado, cuya función es la de neutralizar los tonos amarillentos; y es que el morado es el color opuesto al amarillo en el círculo cromático.

Es por este motivo que el shampoo morado bien ejecutado ayudará a tener las canas cuidadas y bonitas; sin que adopten un color amarillo. Además, no quiere decir que tiña tu pelo de morado, sino que quitarás ese reflejo amarillo y dejar así las canas más blancas. Por eso, es que la especialista recomienda aplicar este producto dos veces por semana y alternándolo con un shampoo suave.