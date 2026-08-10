¿Paulina Rubio o Colate? Revelan quién ganó la custodia de Andrea Nicolás

Tras un mediático juicio que fue seguido de cerca por Venga La Alegría y Ventaneando, se ha revelado que Paulina Rubio mantiene la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, de 15 años. El proceso legal incluyó varias audiencias que estuvieron marcadas por fuertes acusaciones entre la cantante y Nicolás Vallejo-Nágera.

La jueza Marlene Fernandez-Karavetsos, del Undécimo Circuito Judicial de Florida (correspondiente al condado de Miami-Dade) determinó que Andrea Nicolás seguirá viviendo en esta misma ciudad junto a su madre, de manera que la propuesta de Colate fue rechazada; la expareja de la "Chica Dorada" solicitaba que el adolescente se mudara con él a España.

De acuerdo con el periodista español Kike Calleja, Paulina Rubio habría ganado el juicio debido a las declaraciones del propio Andrea Nicolás, las cuales dejarían en evidencia que está mejor viviendo con su madre. "La declaración del niño ha perjudicado bastante a su padre", dijo.

Como se explicó en Venga La Alegría, también se determinó que Colate habría empoderado al menor de edad para que le faltara a la autoridad a su madre, incumplió acuerdos de convivencia y expuso al menor en medios de comunicación.

Se ha reportado que Nicolás Vallejo-Nágera tendría pensado apelar a la decisión del tribunal, pero esto no se encuentra confirmado. "Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor", escribió el español en una publicación de Instagram hecha el 9 de agosto.

Paulina Rubio no ha hecho publicaciones recientes en Instagram ni ha hecho declaraciones sobre la resolución del proceso legal. Sin embargo, una de las últimas cosas que compartió en Instagram fue precisamente un carrusel de fotos hablando sobre la relación con sus hijos; esto ocurrió el 10 de mayo. "Ser madre es el privilegio más grande y el amor más puro que existe", escribió.

Las graves acusaciones de Colate hacia Paulina Rubio

Durante las audiencias que se llevaron a cabo como parte del juicio, Colate acusó que Paulina Rubio tenía un "comportamiento errático" y consumía estupefacientes, además de que "a este niño lo tienen aquí en una tremenda tortura".

Sandra Hoyos, abogada de Paulina Rubio, acusó a Colate de mostrar una conducta permisiva con el menor para ponerlo en contra de su madre.