5 diseños de portadas bonitas para el regreso a clases: GRATIS y fáciles de descargar

El inicio de las clases están cada vez más cerca, por lo que los niños están disfrutando de los últimos días del verano y de poder realizar todo tipo de actividades. Por otro lado, los que ya están palpitando el comienzo del Ciclo Escolar son los padres, donde muchos de ellos están llevando a cabo las compras de los útiles, la búsqueda de una mochila adecuada y de poner en condiciones el uniforme. Si hay algo que no pueden faltar es la elaboración de las portadas para cada asignatura, y te dejaremos cinco diseños para que puedas hacer.

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Para todos aquellos padres que todavía no saben cuándo será el inicio de clases en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Ciclo Escolar 2026/27 está previsto para el lunes 31 de agosto y esta fecha aplica para preescolar, primaria y secundaria; con el objetivo que se cumplan 185 días efectivos de clases.

Si bien todavía quedan algunas semanas de vacaciones de invierno para que disfruten los más pequeños, muchos de los padres han comenzado a realizar algunas compras de útiles para aprovechar ofertas de precios, evitar aglomeraciones y suba de precios; como así también tener todo con anticipación. Además, si hay algo que es fundamental es la organización de la mochila, como lo es la realización de las portadas que se diferenciarán de las asignaturas.

Cómo hacer las portadas para el comienzo de clases

Siguiendo esta línea, hay quienes todavía no han realizado las portadas porque no sabrán cuáles serán las asignaturas que tendrán sus hijos, pero para no tener complicaciones con esto, te vamos a compartir cinco diseños para que hagas y puedas descargar directamente de Canva y solamente deberás completar con los datos personales de tu hijo, ideales para el inicio de clases.

5 diseños de portadas para el comienzo de clases

Portada de Matemáticas con una calculadora, compás y regla

Portada de Ciencias Naturales en blanco con un neutrón

Portada de Informática con la imagen de alguien sobre una laptop

Portada de Lengua con un borde y con la imagen de un lápiz

Portada de Ciencias Naturales con la imagen de un capibara