Muere querido músico mexicano; grande promesa para las nuevas generaciones

La música poblana se viste de luto tras confirmarse la muerte de Axel Ulises Flores Castro, joven músico y estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cuyo fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida entre amigos, colegas y personas cercanas.

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Su repentino deceso ha generado conmoción, pues a su corta edad logró conquistar con sus interpretaciones, talento y carisma. A través de redes sociales su mamá Angie Flores agradeció las muestras de cariño.

“Con esa gran sonrisa mi hijo Axel Castro se despide de ustedes agradecido por sus muestras de cariño, y por tanto amor y oraciones que todos le mandaron todos estos días. Con gran dolor hoy despedimos a mi hijo quien tuvo una gran batalla hasta el final como gran guerrero”, expresó en su cuenta de Facebook.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Axel Castro?

El fallecimiento de Axel Ulises Flores Castro fue confirmado por su madre este fin de semana a través de redes sociales. Sin embargo, no se ha revelado la causa oficial de su muerte.

Lo que se sabe hasta el momento es que el pasado 29 de julio la mamá de Axel publicó un mensaje en sus redes pidiendo oraciones por la salud del joven ya que en ese momento se encontraba intubado luchando por su vida: “mi bebé está luchando por su vida y todos nosotros, su familia estamos con el corazón quebrantado. Pido una oración y mucha fuerza para que logré salir de dónde está, el está intubado luchando por su vida”.

¿Quién era Axel Ulises Flores Castro?

Axel era un joven músico originario de Puebla y estudiante de la BUAP, destacó por tener un fuerte vínculo con la música, lo que le permitió formar parte de una comunidad artística que ahora lamenta profundamente su partida. Mediante las redes coailes destacan varias presentaciones que tuvo el joven donde seimpre destacó su voz, incluso, durante este proceso la señora Flores retomó videos de cuando su hijo iniciaba en la música.

Además de su formación universitaria, era reconocido entre sus compañeros y colegas por su actividad musical. Tras conocerse su fallecimiento, distintas personas cercanas compartieron recuerdos y mensajes para destacar la huella que dejó en quienes convivieron con él.