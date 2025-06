Laura Flores habla sobre su rompimiento con Lalo Salazar: “Uno de los dos amó más que el otro”

La reciente ruptura de Laura Flores y Lalo Salazar sigue siendo tema de conversación y se sigue robando la portada de los principales diarios, a pesar de que han pasado varios días de su separación.

¿Cómo terminó el romance de Laura Flores y Lalo Salazar? La relación entre ambos fue confirmada hace meses, durante una transmisión en vivo. No obstante, terminó el pasado 9 de junio, cuando Laura Flores compartió el siguiente mensaje en redes sociales.





Te puede interesar: ¿Sigue dolida? Esta fue la nueva indirecta de Laura Flores a Lalo Salazar

Kika Edgar sobre Lalo Salazar y Laura Flores: “Estuvo fuera de nuestras manos” [VIDEO] Luego de la ruptura de Lalo Salazar y Laura Flores, un pequeño incidente despertó los rumores que sugieren que Kika Edgar habría sido la ‘tercera en discordia’.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó”, escribió en sus redes sociales y agregó que “Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…”.

¿Por qué terminaron?

A través de sus redes sociales, Laura Flores reflexionó y reveló que ignoró la necesidad de espacio que requería Lalo Salazar. “Me faltó entender esta necesidad de mi ex pareja de quererse aislar un tiempo, pensar y yo quería solucionar las cosas y eso no me ayudó”.

¿Laura Flores rompió el silencio?

Luego de su separación de Lalo Salazar, Laura Flores dio su primera entrevista y explicó que el periodista fue el que tomó la decisión.

En su reciente aparición en un evento, Laura Flores detalló que no existió ninguna discusión ni infidelidades como se ha dado a conocer y reveló que todo se dio en las mejores condiciones. “Nunca nos peleamos, nunca discutimos, nunca hubo faltas de respetos, insultos, infidelidad”, dijo.

Te puede interesar: Laura Flores y Lalo Salazar toman polémica decisión tras terminar su relación

De igual forma, aseguró que posiblemente el motivo de su separación se debió a que uno de los dos amó más que el otro. “Yo creo que uno de los dos amó más que el otro y ya”.

¿Habrá reconciliación?

Por último, Laura Flores cerró la puerta a una posible reconciliación con Lalo Salazar. “Yo creo que no. Cerro la puerta y creo que la cerró con llave”. Recordemos que ambos han dejado de seguirse en redes sociales, lo que confirma lo dicho por la actriz y cantante.