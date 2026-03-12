Fue criada por su abuela, estudió para maestra de educación física y se convirtió en una de las villanas más emblemáticas de las novelas mexicanas

Laura Zapata es uno de esos rostros televisivos que inmediatamente nos remiten a sus trabajos más emblemáticos; en su caso, se trata de un arquetipo bien definido de villana. Su vida también ha sido altamente mediática, al formar parte de una de las familias de artistas y personalidades destacadas. A continuación te contamos más sobre su trayectoria y los acontecimientos de su vida que han conmocionado al público.

Laura Zapata, de maestra de educación física a villana icónica

La actriz nacida en 1952 inició su carrera a mediados de los años 70, tanto en teatro, cine y televisión con pequeños papeles. Alcanzó su mayor éxito y estatus de villana emblemática en las siguientes dos décadas, mediante telenovelas como "Los años felices", "Rosa salvaje" y "María Mercedes", donde compartió créditos con su hermana, Thalía.

Sin embargo, antes de formar parte del ámbito artístico sus futuro parecía muy distinto. Como ha revelado en diversas entrevistas, Laura Zapata quería ser actriz desde siempre pero su abuela, quien la crio, le insistía en que estudiara una carrera universitaria; su amor por el deporte la llevó a estudiar para ser maestra de educación física, aunque alcanzó a ejercer por poco tiempo. Para poder desempeñarse en lo que realmente quería, estudió actuación y también se preparó como bailarina en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Durante gran parte de su vida, ha estado en el ojo público la relación con su familia. Desde hace mucho tiempo está distanciada de Thalía, al punto en que su vínculo ya ha sido considerado inexistente; "qué triste que la maldad y la envidia haya destruido esa hermandad", escribió Laura hace poco más de un año.

También se distanció de otra de sus hermanas, Ernestina Sodi (mamá de la actriz Camila Sodi), tras un terrible acontecimiento que ambas vivieron juntas: su secuestro en 2002. Nunca reanudaron su relación y Ernestina murió en 2024; incluso, Laura compartió con Ventaneando sobre la visita que hizo a la tumba de su hermana.

De quien nunca se distanció fue de Eva Mange, su abuela, quien cuidó de Laura Zapata durante sus años de formación. Yolanda Miranda, su madre, había iniciado otra familia con Ernesto Sodi. Eva Mange murió en 2022 y la actriz inició un proceso legal por lo que habría sido una negligencia en su cuidado.

En los últimos años Laura Zapata ha participado en diversos reality shows, entre ellos MasterChef Celebrity, donde quedó muy cerca de la final.