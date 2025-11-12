Camila Sodi habla “desde la crudeza”, a un año de la muerte de su madre, Ernestina Sodi
Camila Sodi presentó “El pequeño libro del duelo”, una obra que escribió durante el luto por la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, ocurrida hace un año.
Después de que pasó un año de la muerte de la escritora Ernestina Sodi a los 64 años de edad, la actriz Camila Sodi presenta su obra literaria, “El pequeño libro del duelo”. Lo escribió “desde la crudeza” y lo ve como un acompañamiento que puede ayudar a las personas que, como ella, han amado y perdido.
