Lizbeth Rodríguez preocupa tras ser hospitalizada de emergencia; este es el estado de salud de la influencer HOY jueves 9 de abril 2026

En las últimas horas el nombre de la influencer Lizbeth Rodríguez se ha viralizado entre las redes sociales y sus seguidores luego de que se revelara que fue internada de emergencia durante sus vacaciones en Turquía, por este episodio se encendieron las alarmas por su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram se colgó un carrusel de varias fotografías de la exconductora recostada en una cama de hospital portando una bata y un aspecto desmejorado, asimismo, se le ve recibiendo un suero intravenoso.

¿Cuál es el estado de salud de Lizbeth Rodríguez tras ser internada?

Tras darse a conocer que Rodríguez atravesaba por un episodio de salud alarmante, la misma creadora de contenido se dio un tiempo para dar a conocer lo qué había ocurrido y cuál era su estado de salud.

Mediante un video, Lizbeth Rodríguez expresó que ya se encuentra estable y en proceso de recuperación luego de atravesar por una situación delicada provocada por una intoxicación que le provocó síntomas preocupantes.

“Me andaba yendo, ya tenía la presión baja y sin poder caminar, pero aquí me ando recuperando”, indicó.

De igual modo, aclaró que la publicación que se realizó en su red social fue hecha por su hijo, por eso en la descripción se puede leer: “Por favor rezen por mi mamá no se que aser”

¿Quién es Lizbeth Rodríguez?

Lizbeth Rodríguez es una influencer y conductora mexicana que saltó a la fama a través de plataformas digitales, principalmente por contenidos donde exponía a parejas infieles luego de ofrecerles dinero a cambio de revisarles el celular, su estilo directo, polémico y sarcástico la convirtió en una de las figuras más virales de internet, asimismo, era de las “más temidas” si era vista en la calle, ya que nadie quería ser expuesto.

Actualmente, Rodríguez se mantiene activa dentro del mundo digital gracias a que ha sabido renovarse y presentar en sus diversas redes sociales contenido relacionado al entretenimiento, estilo de vida, experiencias y viajes. Estos temas han creado que sume millones de seguidores y llevándola a ser una de las creadoras de contenido más reconocidas en el país.