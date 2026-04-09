Éste sería el VALS que Angela Aguilar utilizaría en su BODA con Christian Nodal, en medio de la polémica de que están tratando de vender la ceremonia en 5 millones

La historia de amor entre los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que el originario de Sonora anunciará que pronto se estrenará su nuevo tema: “Un vals”, el cual ya se coloca como la posible interpretación que la pareja bailará en su boda religiosa que aparentemente está próxima a realizarse.

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Estas especulaciones surgen luego de que hace días se divulgara que aparentemente la pareja estuviera negociando la exclusividad de su boda bajo un importante contrato que supuestamente ofrecería una cifra millonaria por la exclusiva.

¿Cuál es la nueva canción de Nodal que podría bailar con Ángela como su primer baile de esposos?

El sencillo “Un vals” que está por estrenarse este 9 de abril del 2026 en plataformas digitales ha generado grandes expectativas entre fans y seguidores de la pareja, ya que lo poco que se ha revelado de la letra indica que es una indirecta para su esposa.

A través de su cuenta de Instagram Nodal mostró un adelanto de la canción y la letra que expone un ambiente íntimo y de complicidad ha provocado que muchos queden conquistados con la frase: “ te voy amar despacio cuando el mundo vaya a prisa, y voy a darte el mundo cuando quieras libertad. Seguiré tus pasos para que jamás te pierdas” esto se ha tomado como una referencia a que el cantante se compromete a estar a lado de Aguilar y no dejarla sola.

En la publicación el cantante ocupó un emoji de un anillo, el cual ha levantado las especulaciones que este podría ser el tema que baile la pareja en su boda religiosa como primer baile de esposos

¿Qué se sabe de la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado bajo el ojo del público luego de revelarse su repentino noviazgo y después su unión por el civil en Morelos en 2024, debido a que su unión estuvo llena de rumores y polémicas, sin embargo, su historia de amor continúa creciendo.

Fue en 2025 cuando la intérprete de “La Llorona” habría expresado y adelantado a medios que su intención de llegar al altar con Nodal estaba en pie, estas declaraciones han mantenido viva la expectativa entre sus seguidores.

Fuentes cercanas apuntan que la pareja podría recibir la bendición de Dios en los próximos meses, principalmente, se ha mencionado que esta unión podría llevarse a cabo el próximo mes de mayo , aunque la fecha y el lugar han sido una incógnita.