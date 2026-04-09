Influencer arma tanda para que seguidores sean sus novios por una semana

¡Las redes sociales se han encendido! Recientemente, una reconocida influencer mexicana sorprendió a todos al anunciar una tanda para sus seguidores, donde proponía que fueran novios por una semana, comentarios que generaron todo tipo de polémicas al respecto.

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Son muchas las personas que han hablado al respecto, sobre la propuesta que ha dejado la joven. Conoce todo el chisme sobre el tema y quién es la creadora de contenido que propuso la idea.

¿Quién es Escarleth Palacios?

Todo empezó con la influencer Escarleth Palacios, quien en sus redes sociales se destaca por tener a miles de seguidores que observan su contenido de tendencias, bailes y del estilo de vida que mantiene.

Sin embargo, se encuentra en el ojo del huracán; hace poco subió un video, pidiendo a sus fans que se mantuvieran atentos a las “historias” que iba a subir, ya que iba a empezar una tanda para que 5 de ellos pudieran ser sus novios por una semana.

Dentro de la inesperada propuesta, explica que 5 personas tendrán la oportunidad de serlo, pero para ello debían hacer una aportación de 2 mil 500 pesos a la semana, durante 5 semanas. Fue lo único que comentó, por lo que no detalló las condiciones o reglas que aplicaría en la dinámica.

¿Cómo reaccionó el público?

Hasta el momento, el video de la influencer ya cuenta con más de 313 mil “vistas”. Dentro de los comentarios, por un lado había quienes preguntaban más detalles sobre la tanda, demostrando que algunos de sus seguidores estaban interesados en convertirse en uno de sus novios por una semana.

Mientras que muchos otros cuestionaban las acciones de la joven, de los cuales se destacan los siguientes:

Lo que hacen cuando se terminan sus cinco minutos de fama.

¿Tanto dinero te urge?

Al chile, no.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha dado más información al respecto, ni notificando cómo se va a llevar a cabo o aclarando si se trata de una propuesta falsa.