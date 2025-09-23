Regio Clown tenía claro que debía de cuidarse; este es el último mensaje que publicó previo a morir

De manera normal, al inicio del caso había muchas dudas de lo sucedido con estos artistas colombianos. Y la realidad es que el enfoque de muchos medios se fue sobre todo con B-King, quien tenía bastantes polémicas previo a su presentación en México. Sin embargo, las investigaciones están sacando conclusiones que se consideran lamentables para los seguidores del artista. Por ello, el último mensaje que mandó Regio Clown es bastante revelador, pues indicó que debía andarse con cuidado.

¿Por qué Regio Clown sabía que debía cuidarse en sus últimos momentos con vida?

Primeramente, una de las dos últimas publicaciones concretadas por el DJ oriundo de Colombia en su Instagram se hacen bastante particulares, pues en un video de reflexión indicó que la vida era bella y que se debía agradecer a Dios. Sin embargo, en una segunda parte indicó que había que cuidarse, pues había gente que no era buena.

Además, con el paso de las investigaciones alrededor del caso, se indica que hay una alta probabilidad de que estos jóvenes se trasladaron al encuentro con un hombre identificado como el comandante. Justamente los mensajes filtrados indican que le dijo a su pareja que no debía fiarse de nadie, por lo que debía estar atento, pues se dirigían a un lugar público.

¿Quién era Regio Clown, DJ colombiano?

El nombre de este joven de 35 años era Jorge Luis Herrera. Nació en el Valle del Cauca, Colombia. Según la información que ha circulado, ya residía en México donde se desempeñaba como DJ. Precisamente ahí fue donde le llegó la oportunidad a B-King para venir a México para cantar.

Y tras su desaparición del pasado 16 de septiembre, sus cuerpos fueron hallados el lunes 22 en el Estado de México, según algunas fuentes, con un mensaje de parte de la delincuencia organizada. Es decir, se habrían relacionado con gente equivocada que les costó la vida. Aunque es necesario aclarar que las investigaciones siguen en curso.