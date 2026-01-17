Loreto Peralta: ¡Los secretos para conservar su delgada figura!, la actriz comparte la receta de un platillo que come todos los días

Loreto Peralta compartió a través de redes sociales una receta que cocina constantemente y la cuál la tomó de su compañera de cuarto, Rossa Wolff, quién es hija de un importante director de una reconocida marca de autos. Esta receta ha causado sensación ya que algunos usuarios creen que es gracias a su buena alimentación que la actriz tiene una figura esbelta.

¿Qué come Loreto Peralta para mantenerse sana y delgada?

Loreto Peralta, actriz mexicana de 21 años de edad y quién a partir de su estrellato al mundo de la fama con la película No se aceptan devoluciones ha alcanzado un éxito considerable en otras producciones y un enorme reconocimiento en el mundo de la moda, recientemente compartió en redes sociales una receta que come de manera frecuente.

La actriz llama a este platillo “Quesadillas Austriacas”, y consiste en poner queso cottage y atún con mucha pimienta sin sal sobre una tortilla de harina. Todo esto dentro de un sartén a fuego bajo hasta que estén listas. Loreto dijo que es un platillo que disfruta mucho porque le encanta el atún. En el video se le vió disfrutando de su receta, misma que ella cocinó.

¿Qué ha pasado con la carrera de Loreto Peralta?

Loreto Peralta, quién interpretó a Maggie en No se aceptan devoluciones no abandonó su carrera luego del gran éxito de la película pues continuó en proyectos fílmicos y actualmente se encuentra estudiando producción de cine y psicología ya que busca consolidar su carrera, pero sobre todo tener las bases para entender a sus personajes y poder llevar sus interpretaciones a otro nivel.

Actualmente la actriz trabaja con diversas marcas de lujo, belleza y moda ya que asiste a los eventos sociales más importantes además de que se rodea y es amiga de grandes celebridades. Por otro lado, constantemente comparte su estilo de vida con todos sus fans, mismos que admiran su trabajo desde siempre.Uno de los momentos más recientes que protagonizó fue haber estado en la Casita de Bad Bunny durante sus presentaciones en México.

Hasta el momento no se ha confirmado alguna película o serie en la que pueda salir próximamente. Sin embargo, debido a su preparación y arduo trabajo en el medio se espera que forme parte de grandes proyectos de la industria.