Bad Bunny es demandando por el dueño de la ‘casita’ y pide un millón de dólares

Hace poco, se dio a conocer que Bad Bunny estaría enfrentando un problema legal, ya que Román Carrasco Delgado, un puertorriqueño de 84 años que vive en el barrio Río Abajo en Humacao, comenzó un proceso en contra del cantante, aquí te daremos todos los detalles.

De acuerdo con lo que se sabe, el hombre decidió emprender acciones legales en contra del cantante y las compañías asociadas a la producción de su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, exigiendo una indemnización alta.

Las acusaciones que hizo Román son por el uso prolongado de su propiedad, la cual es muy conocida como “La Casita”, misma que aparece en conciertos, materiales audiovisuales y artículos promocionales. Se sabe que el hombre junto con su hermano construyeron la casa en la década de los sesenta, incluso se detalló que él permitió el uso de la propiedad para la grabación de un cortometraje del cantante que salió en enero del 2025.

¿Por qué presentó una demanda en contra de Bad Bunny?

Además, se aseguró que la producción se llevó a cabo entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, pero que después el equipo realizaría una remodelación del inmueble, sin embargo, mencionó que se tomaron registros detallados de la estructura, incluyendo fotografías y medidas, esto para poder hacer una copia en las presentaciones del cantante en el Coliseo de Puerto Rico, siendo una zona para personas vip.

Finalmente, Román quien aseguró que no sabe leer ni escribir, firmó en una pantalla de un teléfono móvil, pero sin saber lo que realmente estaba firmando, también mencionó que recibió un pago de 5,200 dólares, pero solo se contempló el uso de su vivienda para un cortometraje.

Lo más sorprendente del caso, es que el hombre asegura que ahora su casa es una parada para muchos seguidores del cantante que buscan tomarse una fotografía sin su autorización. Por tal razón, decidió comenzar un proceso legal con el fin de obtener una indemnización de 5 millones de dólares por presunto enriquecimiento indebido y 1 millón por afectaciones emocionales.

