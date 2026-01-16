Así luce Sabrina Carpenter sin maquillaje y este es el motivo por el que sorprende a todos

Actualmente, entre las cantantes más exitosas a nivel mundial, está Sabrina Carpenter , quien a sus 26 años ha logrado consolidar una sólida trayectoria. Con este nivel de fama, no es extraño que sus admiradores quieran saber todo sobre ella, por lo que hace poco salieron a la luz una serie de imágenes donde se le ve completamente desmaquillada y su apariencia sorprendió a más de uno.

Estas publicaciones se hicieron virales en redes sociales, en especial porque muchos de los internautas coincidieron en lo bien que se ve la intérprete de "Espresso" cuando no lleva rubor, pestañas postizas y labios voluminosos. Por lo que los comentarios destacaron su "belleza natural" y cuánto le favorece cuando llevar el rostro limpio.

Los fans de Sabrina Carpenter quedaron sorprendidos al ver cómo luce sin una gota de maquillaje|Instagram. @sabrinacarpenter

Así es el maquillaje viral de Sabrina Carpenter

Además de su poderosa presencia en el escenario, cada aparición de la cantante se roba los reflectores gracias al empeño que pone en su imagen, pues cuida cada detalle, desde sus atuendos, hasta el maquillaje que Sabrina Carpenter usa para dar un show. En cuanto al makeup, algo que ha llamado mucho la atención es cómo prepara su piel para que siempre se le vea luminosa y en la parte del pelo, cómo luce peinados en tendencia para cabelleras largas .

La respuesta es mucho más simple de lo que podría pensarse, pues en realidad usa solo un par de productos básicos: gel y lápiz para cejas, base, corrector, rubor en crema, iluminador líquido, delineador de labios, glosses y pestañas postizas.

El maquillaje de Sabrina Carpenter se distingue por el rubor intenso que usa|Instagram. @sabrinacarpenter

¿Cómo se hizo famosa Sabrina Carpenter?

Aunque en los últimos años su carrera como cantante despegó por todo lo alto y le dio gran popularidad, la realidad es que Sabrina Carpenter se hizo famosa desde que formaba parte de "Disney Channel". Se convirtió en toda una celebridad cuando protagonizó la serie "Girls Meet World".

Sabrina Carpenter se hizo famosa gracias a una serie de Disney Channel|Disney

Si bien hasta ese momento su trayectoria era principalmente como actriz, siempre tuvo una gran pasión por la música que hasta años después se atrevió a explorar de lleno. En la actualidad, es considerada entre las mayores exponentes del pop en inglés y en su acervo cuenta con éxitos mundiales como "Espresso", "Please, Please, Please" y "Taste", con los que ya ganó un par de Grammys .