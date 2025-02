Sabrina Carpenter deslumbra con su look de Cenicienta y su primer Grammy

La noche más importante en la industria de la música ya empezó y los looks más impresionantes ya se han viralizado. Los Grammy no solo engloban una ceremonia que celebra a la música, sino que es la noche en que los artistas se lucen con sus atuendos de revista.

Por la alfombra roja pasaron las celebridades más esperadas, como Billie Eilish, Beyonce, Alicia Keys, Taylor Swift, Olivia Rodrigo y más... Entre las cantantes más destacadas se lució Sabrina Carpenter, pues jamás decepciona con su estilo impecable y poco común.

El maravilloso look de Sabrina Carpenter en los Grammy 2025

La intérprete de “Espresso” robó miradas desde que pasó por la alfombra roja de la edición 67 de los Premios Grammy, todos los reflectores alrededor de ella no dejaron de acapararla para deleitarse con su imagen. Carpenter optó por un vestido azul con la espalda descubierta, diseñado a la medida por JW Anderson, quien realizó con el atuendo un homenaje a las divas de los años 60.

El vestido de Sabrina parece hacer referencia a un icónico look de Shirley MacLaine en la película “What a Way to Go”. Además, el peinado luce impecable con su cabellera rubia y un recogido que le suma elegancia.



Los internautas no dudaron en elogiar el estilo de Sabrina Carpenter en la Red Carpet e hicieron comparaciones con la princesa de Disney “Cenicienta”, donde muchos aseguran que también se inspiró de ella para crear el look de la noche.

Sabrina Carpenter gana su primer Grammy

Tal parece que una de las artistas estelares de la noche es Sabrina Carpenter, pues la cantante se encuentra en su mejor momento, ya que no ha dejado de tener éxito tras éxito. Los Premios Grammy celebran distintas categorías y una de las más importantes es “Mejor interpretación pop como solista” y la ganadora es Sabrina Carpenter por la canción “Espresso”, lo cual es un gran logro para ella, pues su carrera ha ido en ascenso rápidamente.