¿Nueva música en camino? Filtran FOTOGRAFÍA de Luis Miguel en estudio de grabación y nacen rumores sobre próximo disco

No cabe duda que “El Sol de México”, Luis Miguel, es uno de los artistas más importantes y reconocidos no solo en México sino en diversos países de Latinoamérica y Europa. Recientemente el artista hizo que diversos fans hicieran especulaciones luego de que se filtrara una fotografía en la que se ve dentro de un estudio de grabación.

¿Qué se sabe sobre la nueva música de Luis Miguel?

Recientemente se filtró una fotografía de Luis Miguel a lado del guitarrista y compositor Paul Jackson Jr. así como el ingeniero David Reitzas. Sin embargo, la publicación poco tiempo después fue eliminada. A pesar de eso los fans del intérprete de “La chica del bikini azul” pudieron comenzar a realizar especulaciones sobre un próximo proyecto musical, esto debido a que en la descripción de la fotografía se podía leer “Gran sesión anoche”. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si el artista está trabajando en un proyecto personal ya que no lo ha dado a conocer a través de sus cuentas oficiales ni mediante algún comunicado.

¿Cuándo fue la última vez que Luis Miguel sacó música?

El último proyecto de Luis Miguel sacó fue ¡México por siempre!, en 2005, un álbum de estudio que compiló 15 temas en donde la música mariachi estuvo presente, lo que representó un estilo muy definido de lo que es el país. Incluyó éxitos como “Sabes una cosa”, “Por un amor”, “Mi Ciudad”, “Un Mundo Raro”, entre otros. Por su parte, fue en 2023 y 2024 cuando el artista realizó su última gira recorriendo alrededor de 194 conciertos.

¿Cuándo regresa Luis Miguel a los escenarios?

Recientemente se dió a conocer que Luis Miguel realizará una una gira el siguiente año; en 2027. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las fechas, recintos así como el precio de las entradas y el total de países que el cantante recorre. Sin embargo “Luis Miguel Tour 2027” ha generado altas expectativas por parte de fans, mismos que esperan con entusiasmo más información sobre una de las giras más importantes que se llevarán a cabo el próximo año.

