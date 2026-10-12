Ramón Ayala termina en silla de ruedas tras un trágico concierto; este es su estado de salud hoy 12 de octubre

Ramón Ayala se apoderó de la Monumental Plaza de Toros México para ofrecer un concierto el pasado sábado, 10 de octubre. Si bien todo marchaba con total normalidad, los asistentes abandonaron el recinto con un amargo sabor de boca luego de que el show terminara de manera abrupta y sin explicación alguna, lo que encendió las alarmas en torno al estado de salud del Rey del Acordeón, quién abandonó el evento en silla de ruedas. No obstante, pese a las especulaciones en redes sociales, el cantante se reporta estable y bajo supervisión médica.

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¿Qué enfermedad tiene Ramón Ayala y por qué tocó en silla de ruedas?

Si bien el uso de una silla de ruedas alarmó a sus seguidores, lo cierto es que Ramón Ayala no sufrió ningún tipo de accidente o trance médico. El cantante y compositor mexicano sólo se apoyó de esta debido a un problema de salud crónico que lleva arrastrando desde hace algún tiempo. A sus 80 años, El Rey del Acordeón lucha con una debilidad motriz en sus piernas, tras haber sufrido más de 20 caídas a lo largo de su vida, incluida una arriba del escenario.

Actualmente, el cantante se encuentra bajo supervisión médica para fortalecer los músculos de sus piernas. Dicho esto, el uso de silla de ruedas no es más que una herramienta para no fatigarse, pues el artista se encuentra estable.

Ramón Ayala en concierto | Crédito: Mezcalent

¿Qué pasó en el último concierto del Rey del Acordeón y por qué terminó abruptamente?

Minutos después de dar por concluido el show, seguidores y fans del artista no dudaron en expresar su molestia vía redes sociales, calificando el show de “trágico”, debido a que terminó de manera abrupta y sin aviso alguno. Según asistentes, minutos antes de que terminara la última canción, el equipo de sonido e iluminación dejó de funcionar, mientras que Ramón abandonó el recinto sin siquiera despedirse de su público. En seguida, el personal de seguridad ordenó desalojar el venue, causando confusión entre los presentes.

De momento, se desconoce el motivo por el que Ramón Ayala y su equipo optaron por interrumpir el show de tal manera, pues la alcaldía en la que se celebró el concierto ya emitió un comunicado en el que aclararon que ellos jamás ordenaron la suspensión del mismo, lo que apunta a que fue una decisión tomada por la producción del evento o una falla técnica. Dicho esto, no queda más que esperar a que el cantante se pronuncie al respecto.