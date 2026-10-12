4 arreglos con macetas de barro para darle a tu patio calidez y encanto al instante

Para renovar el patio no siempre hacen falta las remodelaciones extremas. Hay ocasiones en las que la solución está simplemente en elevar la decoración con elementos sutiles y funcionales, como las macetas de barro que le dan al ambiente un toque de calidez inigualable y son perfectas para que los arreglos y plantas se mantengan protegidas mientras aportan personalidad a los rincones olvidados.

Macetas de barro para plantas: 4 modelos para que tu patio luzca bonito sin gastar tanto

Jarros de barro con flor de cempasúchil . Ya sea para conmemorar el Día de Muertos en México o simplemente para que el patio se inunde de colores, los arreglos con flor de cempasúchil son una de las mejores opciones para ponerse en macetas de barro . De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura , los cuidados básicos de esta especie consisten en riego periódico, iluminación natural no directa y buena humedad, salvo en los días de mucho frío es mejor meterla para que no se dañe.



. Ya sea para conmemorar el o simplemente para que el patio se inunde de colores, . De acuerdo con información de la , los cuidados básicos de esta especie consisten en riego periódico, iluminación natural no directa y buena humedad, salvo en los días de mucho frío es mejor meterla para que no se dañe. Macetas de barro con cactáceos. Si prefieres tener plantas que no requieren de tanto mantenimiento y que pueden resistir prácticamente a cualquier clima las macetas de barro con cactáceas son la mejor opción para embellecer el patio sin gastar tanto. Dependiendo del espacio que tengas disponible, puedes elegir modelos de diferentes tamaños y colocarlas en una esquina para que creen un contraste precioso.



4 tipos de arreglos en macetas de barro para remodelar el patio sin gastar|Pinterest

Arreglos de flores coloridos con macetas de barro originales . Contrario a lo que muchas personas piensan, las macetas de barro no tienen que se aburridas, en especial ahora que están disponibles tantos diseños llamativos y muy originales. Por ejemplo, puedes adornar tu patio con recipientes de figuras de animales y poner en el interior arreglos florales con muchos colores, para que así el exterior de tu casa siempre se vea arreglado sin importar el clima que haga.



. Contrario a lo que muchas personas piensan, y muy originales. Por ejemplo, puedes para que así el exterior de tu casa siempre se vea arreglado sin importar el clima que haga. Macetas de barro grandes con girasoles. Entre los arreglos de flores más populares por sus lindos colores y hermosa apariencia, definitivamente están los girasoles. Y si no tienes espacio ni las condiciones para sembrarlos, está la opción de colocarlos en macetas de barro amplias para que crezcan libremente y ni su tallo ni sus hojas se maltraten. Solo procura ponerlas en un sitio con buen flujo de iluminación natural y no dejarlas expuestas a caídas.

