ÚLTIMA HORA: Luis Miguel anuncia Tour 2027: conoce las fechas y ciudades de su regreso a los escenarios

En menos de una hora el intérprete Luis Miguel ha acaparado los titulares luego de que anunciara a través de redes sociales un nuevo tour para este 2027, ante este anuncio miles de fans han expresado su emoción de ver al “Sol” de nueva cuenta en los escenarios pues la publicación que lleva minutos ha sido invadica por comentarios como: "Gracias", "La mejor noticia del año Micky. Te la volaste", "Vuelve el Rey te esperamos pronto".

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¿Qué se sabe hasta ahora de la nueva gira?

Este 21 de septiembre de 2026 poco antes de las 16:00 horas las redes sociales oficiales de Luis Miguel mostraron una publicación donde se ve el rostro del cantante con un pequeño mensaje que señala: “Luis Miguel Tour 2027”.

La noticia llega en un momento de gran expectativa, pues Luis Miguel lleva alrededor de un año y nueve meses alejado de los escenarios. Su última gira fue, Luis Miguel Tour 2023-2024 la cual concluyó en diciembre de 2024 luego de cumplir con 192 conciertos y una asistencia de aproximadamente 3.1 millones de espectadores.

¿Cuándo son los conciertos de Luis Miguel en 2027?

Tras darse a conocer la publicación con el anuncio del nuevo tour cabe señalar que hasta el momento no se ha difundido información oficial sobre las ciudades, países o recintos donde estará presente el intérprete de “La Bikina” por lo que se recomienda estar al pendiente de las redes del cantante o sitios oficiales.

Cabe destacar que este encuentro entre Luis Miguel y su público ha emocionado debido a que en los últimos meses se había cuestionado el estado de salud del artista, pues se había señalado que mantuvo una crisis de salud la cual terminó en una intervención quirúrgica.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

La salud del cantante también ha generado preocupación durante los últimos meses debido a versiones sobre una presunta hospitalización en Estados Unidos. En junio de 2026, se especuló que fue operado en un hospital de Nueva York. Sin embargo, hasta el momento Luis Miguel y su equipo no emitieron un comunicado oficial que confirmara esos reportes.