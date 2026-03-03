Lupita Jones, antes y después: así lucía la famosa modelo cuando ganó Miss Universo

El nombre de Lupita Jones es uno de los más influyentes al hablar de concursos de belleza y misses. Esto gracias a que en 1991 se consolidó como la primera mujer mexicana en ganar Miss Universo, título que además le abrió las puertas para construir una trayectoria implacable como empresaria y figura de la sociedad.

¿Quién es Lupita Jones? Así se veía cuando ganó Miss Universo

María Guadalupe Jones Garay, conocida simplemente como Lupita Jones, es una modelo, actriz y empresaria mexicana, oriunda de Mexicali. Es licenciada en administración de empresas y tiene una maestría en administración industrial.

Este triunfo le dio gran prestigio, ya que fue la primera vez que una mujer con sangre mexicana lograba ganar en este prestigioso concurso de belleza y su participación recibió muy buenos comentarios, tanto por su belleza física como por su carácter ante las cámaras. Al terminar las labores que este título le dio, se incorporó a la organización nacional de lleno, pero ahora en la parte de dirección.

Lupita Jones fue la primera mujer mexicana en ganar Miss Universo en 1991|Instagram. @sashmexico

En este puesto duró 20 años, tiempo en el que se encargó de gestionar los concursos preliminares para elegir a las mujeres que buscarían traer de regreso la corona a tierras aztecas. La gestión terminó en 2017 y, poco después, empezó su propio proyecto de concursos de belleza.

Quién es el esposo de Lupita Jones y cuántos hijos tiene

A pesar del prestigio que tuvo al inicio de su carrera y los cientos de corazones que se robó gracias a su belleza, Lupita Jones se casó en 1993 con el empresario Simón Charaf Medina. De este matrimonio nació su único hijo, Simón Charaf Jones, que actualmente tiene 29 años y no lleva un perfil tan alto como el de su famosa madre. Se divorció en el 2000 y nunca volvió a casarse, manteniendo siempre en privado su vida íntima.

Simón Charaf Jones es el único hijo de Lupita Jones|Instagram. @simonsportsmx

¿A qué se dedica actualmente Lupita Jones?

Luego de más de 30 años de que se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar Miss Universo, a sus 58 años, Lupita Jones sigue activa en la industria del entretenimiento. Además de sus proyectos empresariales e intentos por incursionar en la política, la modelo ha participado en varias producciones televisivas que incluyen novelas, series y realities.

También ha tenido varias polémicas con colegas, como el que recientemente protagonizó con Fátima Bosch, la Miss Universo vigente. Esto luego de las fuertes críticas que lanzó en contra de la joven tabasqueña por supuestamente "no portarse a la altura" de lo que el título exige para conservar su rigor.