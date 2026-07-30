MasterChef 24/7: El truco CASERO para que la manzana de tu ensalada no se oxide y se vea fresca más tiempo

La manzana es una de las frutas más utilizadas en la cocina de MasterChef 24/7 gracias a su textura crujiente y a su versatilidad que permite integrarla a toda clase de recetas; sin embargo, su superficie se oxida muy rápido y esto le da un aspecto marrón y seco que la convierten en un ingrediente poco antojable y antiestético... ¿cómo podemos evitarlo?

¿Por qué la manzana se vuelve marrón al partirla?

La manzana se oxida debido a una reacción química natural conocida como pardeamiento enzimático: cuando cortas, picas, rebanas o muerdes una manzana, rompes las células de la fruta. Esto pone en contacto dos componentes que antes estaban separados:

Polifenol oxidasa (PPO): Una enzima presente en la manzana.

Una enzima presente en la manzana. Fenoles: Compuestos orgánicos de la pulpa.

Al exponerse al oxígeno del aire, la enzima PPO acelera la reacción entre el oxígeno y los fenoles, transformándolos en quinonas. Estas sustancias se unen entre sí para formar melanina (un pigmento marrón), que le da ese aspecto oscuro y seco a la superficie.

La manzana oxidada es completamente comestible ya que no es nociva para la salud; sin embargo, el sabor y la textura crujiente sí tienen cambios que pueden jugarle en contra a tu platillo.

¿Qué ingrediente casero le puedes poner a tu manzana para que no se oxide?

Como ves, lo único que necesitas para frenar este proceso químico en la manzana es inactivar la enzima PPO o bloquear su contacto con el oxígeno: mucha gente usa el agua fría con sal, almacena los trozos de manzana al vacío, sumergir el agua con miel o el escaldado son las técnicas más utilizadas.

Sin embargo, en el reto delivery de milanesas de este jueves la Chef Isabel Carvajal compartió su tip casero favorito para evitar que la manzana de tus ensaladas y postres se oxide rápido... ¡sólo necesitas un ingrediente que seguramente ya tienes en tu cocina!

"Para los que nos están viendo en su casa, para que no se les oxide la manzana le pueden poner un poquito de aceite de oliva", aconsejó la experta en cocina mexicana, quien demostró cómo es fácil integrar el aceite en tu manzana picada (en este caso en cuadritos) en un bowl o cuenco y batir durante unos segundos.

¿Qué dices, conocías este truco al estilo MasterChef 24/7? ¡Cada día está lleno de enseñanzas culinarias y hoy no fue la excepción!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?