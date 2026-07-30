Los 3 signos zodiacales que deben cuidar su espalda y postura hoy 30 de julio, según Nana Calistar

Nana Calistar sin falta sube sus predicciones, anunciando para sus seguidores las noticias nuevas que puedan llegar para los signos zodiacales, ya sea en temas de amor, romance o de salud, advertencias que debemos de tomar en cuenta durante nuestra jornada.

Nos dijeron todo lo que nos deparan los astros en esta nueva semana.

Por eso la astróloga, en sus horóscopos del 30 de julio, detalló quiénes deben empezar a cuidar su espalda y postura para evitar problemas en el futuro. Para que no lo tomes desprevenido, te detallaremos cuáles son los signos que deben tener cuidado en su jornada.

¿Qué signos deben cuidar su espalda?

Nana Calistar en sus predicciones de hoy 30 de julio, anunció que son varios signos zodiacales los que van a cerrar el mes con dinero extra, al mismo tiempo a algunos de ellos los alertó de cuidar su espalda y postura para no experimentar dolencias durante la jornada.

El primero en ser advertido fue Tauro, le recalcó que tuviera especial atención en esa zona de cuerpo, explicando que ha soportado mucho peso físico y emocional, por lo que ya se empieza a manifestar en dolencias.

El siguiente fue Piscis, en este caso sí se encargó de resaltar que debe prestarle atención a su cuerpo en general, ya que ha cargado con muchas preocupaciones que no le corresponden, además de presentar problemas para dormir, situaciones que le pueden pasar factura en el futuro.

Por último, tenemos a Libra, su cuerpo le ha pedido a gritos una pausa, pero se ha aguantado en todo momento, le recomienda aprovechar una pausa hoy 30 de julio para descansar e hidratarse.

¿Por qué es bueno cuidar la postura?

Considerando las predicciones de Nana Calistar sobre los signos zodiacales que deben cuidar su espalda y postura, dichas situaciones tienen razones médicas.

Los expertos en la salud, declaran que esto nos ayudara a reducir el desgaste en las articulaciones de la columna, evitando el dolor en el cuello, además de prevenir que con el paso del tiempo tu equilibrio se vea afectado. Además de sentarte bien y dormir boca arriba, procura mantener un peso saludable y usar zapatos cómodos, ya que son factores que pueden favorecer notablemente.