Un Tal Fredo responde a las críticas por su boda. “El día que tengas la tuya ahí me cuentas”

Es imposible complacer a todos y, en el ámbito de los influencers, aunque logres la fiesta de tus sueños es seguro que recibirás críticas y burlas. Esto lo sabe Un Tal Fredo, cuya boda acaparó las redes sociales en los últimos días por su espectacularidad y originalidad. Te decimos a continuación cómo reaccionó el creador de contenido ante el 'hate' que le ha llegado.

"Zapatos sucios" y que "todo se veía económico: Un Tal Fredo responde a críticas por su boda

En un video de TikTok, Un Tal Fredo se tomó el tiempo de responder a las principales críticas que han circulado en redes sociales de su festejo, el cual duró 4 días. El influencer se tomó la situación tranquilo y con humor, se encontraba relajándose en un jacuzzi todavía en Cuatro Ciénegas.

Una de las críticas radicaba en que Fredo tenía los zapatos sucios en una de las fotos. Él aclaró que la boda fue en el desierto y que eso lógicamente iba a suceder, y añadió que solo limpió su calzado para antes de entrar a la ceremonia y para el vals. "El resto del tiempo los traje súper sucios porque de eso se trata. Todas las novias terminan con los vestidos asquerosos, ¿por qué no voy a terminar yo con los zapatos chamagosos?", dijo.

Otra de las críticas era que en su evento "rompehielos", para algunas personas "todo se veía bien económico"; recordemos que se trató de un festejo con temática de culto en el desierto. Un Tal Fredo dijo que, en lo referente a esa fiesta, "todo lo invertí en Carlos Rivera, con eso me pude haber jubilado". También agregó que "normalmente el rompehielos es una cena miada y ya, yo quería hacer un fiestón".

Hubo personas que esperaban un concepto distinto para la boda de Un Tal Fredo y aseguraron que "no superó las expectativas". Ante eso, el influencer dijo: "¿De quién? Las mías, las superé. De mi prometido, las superamos". Agregó que él quiso invertirle más a la experiencia, a los 'happenings' y a los regalos para invitados.

Un Tal Fredo concluyó su video admitiendo la validez de la opinión pública, pero arremetiendo contra las críticas con mala intención. "Yo estoy consciente de que si lo expongo en redes la gente puede opinar, lo que no está chido es que estén de mi$%&itas". Finalizó reiterando que el festejo salió tal como ellos querían y que hubo imperfecciones como siempre pasa, pero "el día que tengas tu boda ahí me cuentas cómo te va".