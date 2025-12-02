Lupita Villalobos teme por su vida por esta desgarradora razón

En estos momentos, Lupita Villalobos es una de las personalidades más queridas en el mundo digital. Ha conformado uno de los podcasts más poderosos dentro del ámbito de la comedia y se ha ganado el cariño de la gente. Por eso, cuando indicó que estaba preocupada por su salud, muchos se sorprendieron de la experiencia que narró en su TikTok. Y es que ya le confirmaron su padecimiento… aunque no es cáncer.

¿Por qué Lupita Villalobos temió por su vida?

Fue este lunes 01 de diciembre que la influencer subió un video de casi 7 minutos de duración a su cuenta para platicarle al publico sobre la terrible experiencia que vivió con una bolita que le salió en el seno. Ante eso, llamó a todas las mujeres para estar al pendiente de su cuerpo, en cuanto a la constante autoexploración. Lupita comentó que ella no lo hacía, pero esto le hizo prestarle su debida importancia.

La conductora de las alucines indicó que al ver que esa bolita creció demasiado, fue al médico y le mandaron un ultrasonido mamario, esto para saber si era un quiste o un tumor. Afortunadamente, se confirmó que no era nada de eso, sino una fibrosis que debía atenderse.

“Gracias a la vida, el universo, a Dios y a todo… no es nada, estoy bien. El susto que tuve y de cómo me daba de golpes en la cabeza". Aunque en una parte de su plática comentó que estaría al pendiente de su salud con una segunda opinión médica, para descartar cualquier situación complicada.

¿Por qué Lupita Villalobos fue tendencia en días pasados?

Esta nota está dando bastante ruido por ser un personaje que acumula millones de seguidores en redes sociales, pues justamente están viviendo su momento más alto como figuras de internet. Ante eso, se viralizó hace unos días como la misma Lupita tuvo un encontronazo con una fan a mitad de un evento. La asistente al show de Las Alucines se fue a tomar una foto con el esposo de Villalobos, lo cual fue captado por las comediantes. Hubo reclamos e incluso la fan fue amenazada en redes sociales, lo cual escaló a un nivel que no se tenía planeado.