Ella es la verdadera amante del exesposo de Lupita Villalobos y la historia por la que se divorció

El nombre de Lupita Villalobos se volvió tendencia en redes sociales después de que, además de su reciente boda con el español Juan Luis, circulara un video donde se expone la supuesta infidelidad de su exesposo, Federico Ledgard.

En la grabación aparece una mujer identificada como Ingrid Huez, “La güera”, señalada como la verdadera amante. El tema explotó en redes porque la joven decidió contar su versión de los hechos, aunque pocos usuarios le dieron crédito.

¿Qué se sabe de la supuesta amante del exesposo de Lupita Villalobos?

En la cuenta de TikTok @LocalTown1 se difundió un clip con el título “La versión mentira de los infieles de Ingrid Huez ‘la güera’ y el chivo”. Ahí se muestra a Ingrid como la mujer con la que el exmarido de Lupita Villalobos habría sostenido una relación paralela.

Ella salió a dar su versión, intentando aclarar lo que pasó. Sin embargo, la reacción fue inmediata: la mayoría de los comentarios aseguraron que no era creíble y que lo único que hacía era justificar lo que ya había quedado expuesto en videos y testimonios.

Huez, originaria de Hermosillo, Sonora, habría conocido al exesposo de Lupita en el trabajo, donde supuestamente comenzó la relación que terminó destapándose en redes.

¿Qué dijo Ingrid Huez sobre el amorío con el ex de Lupita Villalobos?

De acuerdo con lo que contó Huez, todo se trató de un malentendido y negó haber provocado el divorcio. Aun así, los usuarios señalaron que había demasiadas pruebas, incluyendo mensajes y encuentros, que coincidían con la época en que Lupita aún estaba casada con Ledgard.

Crédito: TikTok ¿Quién es la amante del exesposo de Lupita Villalobos?

La respuesta de la gente fue dura. La etiquetaron como “la amante oficial” y la responsabilizaron de haber intervenido en la relación. Aunque intentó defenderse, el escándalo ya había tomado fuerza y su versión no convenció.

¿Qué dijo Lupita Villalobos sobre el supuesto amorío de su ex con Ingrid Huez?

Hasta el momento, Lupita no ha hecho un pronunciamiento largo, pero en publicaciones recientes habría dejado pistas sobre su molestia.

En historias y comentarios en redes, varios seguidores aseguran que ella se mostró dolida y firme en su decisión de separarse definitivamente de su exesposo.