Muere famoso cantante; así dieron a conocer su fallecimiento

Las redes sociales se han hecho eco nuevamente de una muerte dentro del mundo de la música mexicana. Es que esta semana se confirmó el deceso de uno de los integrantes de la banda Real de catorce por lo que el luto invadió nuevamente a los amantes de la música.

Arthur Aguilar es el artista fallecido y sus compañeros de agrupación lo despidieron en plataformas digitales con emotivas palabras. Con esta muerte, el mundo del espectáculo mexicano suma una nueva pérdida en lo que va de 2026.

¿Cómo se confirmó la muerte de Arthur Aguilar?

Fue la propia banda Real de catorce la encargada de compartir públicamente la triste noticia sobre la muerte de uno de sus integrantes. A través de su cuenta oficial de Instagram, la agrupación posteó una imagen de Arthur Aguilar y un emotivo comunicado y mensaje de despedida.

“Real de Catorce lamenta profundamente la partida de nuestro muy querido Arturo Aguilar, ‘Arthur’. Stage Manager y parte importantísima en esta familia que somos”, reza la publicación de Real de catorce que no ofrece detalles sobre la causa del deceso.

Dolor compartido por la muerte de Arthur Aguilar

“Seres tan luminosos como él, no deberían partir así tan de ‘a quedito’. Desde nuestros corazones le rendimos un sincero y muy sentido homenaje a su vida, a su entrega, a su compromiso con el trabajo, con el arte en general y con el valor de la amistad”, añade el posteo con el que Real de catorce rindió homenaje a Arthur Aguilar tras su muerte.

En las redes sociales, los seguidores de la agrupación que fusiona rock y blues se mostraron sorprendidos por la triste noticia y no dudaron en compartir su dolor. Mensajes de apoyo a los familiares de Arthur Aguilar y las condolencias para la banda mexicana se multiplicaron y se siguen sumando.

“Seguramente estás volando alto, querido Arthur. Saludos al firmamento ¡Luz!”, culmina la despedida de Real de catorce.