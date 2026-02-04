Majo Aguilar aún sigue esperando invitación para la boda de Ángela y Nodal

La atención sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal parece no calmarse y es que no solo los rumores y críticas hacia el joven matrimonio se roban las miradas. La pareja de artistas sigue disfrutando de su amor pese a los “obstáculos” y ya han confirmado que este año se casarán bajo la tradición religiosa.

Sin embargo, uno de los datos que sorprendió en las últimas horas es que una persona muy cercana a Ángela Aguilar parece que será una de las grandes ausentes. Se trata de Majo Aguilar, cantante y sobrina de Pepe Aguilar quien tomó contacto con los medios de comunicación y afirmó que no ha sido invitada a la boda.

¿Boda confirmada entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Fue la propia Ángela Aguilar la que sorprendió recientemente a su fandom al confirmar que la boda religiosa con Christian Nodal tiene fecha confirmada. La artista hizo el anuncio antes de uno de sus shows en San Antonio, Texas.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, expresó la hija de Pepe Aguilar sorprendiendo a sus seguidores y a los reporteros presentes. Ángela Aguilar no precisó la fecha exacta en que dará el “sí acepto” a Christian Nodal ni tampoco el lugar en donde esa unión se oficiará.

¿Majo Aguilar no fue invitada a la boda?

Desde que Ángela Aguilar reveló su boda religiosa con Christian Nodal, no solo tiró por tierra los rumores que hacen referencia a crisis en la pareja e infidelidades, sino que despertó otras intrigas. En este marco, ahora las preguntas se centran en saber quiénes serán los invitados a la “Boda del Año”.

En este marco, quien tuvo un breve encuentro con los reporteros fue la cantante y compositora Majo Aguilar. La artista fue interrogada sobre los preparativos para el casamiento de su prima Ángela Aguilar pero su respuesta sorprendió: “Yo no tengo invitación, pero siempre les deseo lo mejor, de corazón, a todos, y más si es mi familia”.

De esta manera, Majo Aguilar dejó al descubierto que ella no será parte de esta ceremonia tan especial para Ángela Aguilar y Christian Nodal, pero de igual modo manifestó: “Yo a ella la respeto y la quiero. Cada una ha hecho una carrera especial y bonita”, sin alimentar ninguna polémica.