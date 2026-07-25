Marcelo Córdoba rompió el silencio y manifestó que el mayor odio hacia Argentina vino de México

Se ha generado una ola de desprecio en contra de Argentina por lo que han salido diferentes personalidades a opinar al respecto. Quien rompió el silencio fue el actor argentino Marcelo Córdoba quien manifestó que el Mundial 2026 sacó a la luz la hostilidad entre mexicanos y argentinos que se mantenía oculta.

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El actor se encuentra viviendo hace más de veinte años en México y se lamenta sobre la polarización que hay entre ambos países. Así también es que pidió que se evite hacer generalizaciones.

¿Qué dijo Marcelo Córdoba sobre el “hate”?

“Mucho del hate vino de México y eso fue lo que me extrañó, pero en el fondo estoy pensando que este Mundial lo único que hizo fue darle la excusa perfecta a mucha gente que ya tenía un cierto sentimiento contra los argentinos aquí en México para poder aventar lo que fuera que dijeran sin ningún tipo de culpa y cobijados por esta ola de odio que hubo”, manifestó el actor.

Marcelo Córdoba también dijo en una entrevista que la Copa del Mundo fue el detonante para que el odio que estaba oculto pudiera ver la luz. A esto agregó que no es algo de un solo país, sino que proviene de ambas partes.

Ante esta situación es que el actor ha pedido no generalizar y dijo que los argentinos también han alimentado el conflicto. Marcelo Córdoba ha realizado una reflexión ya que considera que la actitud de los argentinos no ayuda a mejorar la relación entre los países.

Marcelo puso en tela de juicio el uso de frases en las que se encasilla a todos los mexicanos como delincuentes y a los argentinos como soberbios. Así es que ha llamado a que no se profundice en los prejuicios y mucho menos generalizar.

“Porque a esta altura ya es todo el mundo contra Argentina. Lo cual está mal porque las generalizaciones son malas. Es como si yo dijera que todos los mexicanos son delincuentes como ya les pasó con Trump, se sintieron ustedes muy heridos y también muy lastimados por eso porque generalizamos mal. Ustedes son gente de bien, trabajadores, igual que los argentinos”, expresó.