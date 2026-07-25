“Escucha lo que te decimos, no es personal": El Chef Cadena habla seriamente con Michelle en MasterChef 24/7

Este viernes 24 de julio en MasterChef 24/7 los cocineros se están jugando la seguridad de permanencia en la cocina más famosa de México, por lo que los nervios están a flor de piel.

Esta noche, los concursantes saltaron a las estaciones con una meta compartida: ejecutar una preparación impecable que les permita quitarse el temido delantal negro y asegurar su lugar entre los 12 mejores cocineros de la temporada .

La prueba de esta noche exige precisión y velocidad absoluta. Cada participante dispone de solo dos minutos en el mercado y un apretado reloj de 30 minutos de cocina para presentar un plato completo —proteína, guarnición y salsa— donde el rey indiscutible sea el callo garra de león.

El Chef Cadena le pide a Michelle que no se tome las cosas personales en MasterChef 24/7 este viernes 24 de julio

Fue durante el recorrido por las estaciones donde se vivió uno de los momentos más inspiradores de la velada. Al acercarse a Michelle, el Chef Poncho Cadena se tomó un momento para supervisar de cerca la propuesta de la participante. Con visible entusiasmo, la cocinera le detalló la combinación de ingredientes y sabores que eligió para acompañar su proteína estrella: el cotizado callo garra de león.

Tras escuchar con atención la propuesta culinaria y evaluar el concepto de la preparación, el Chef Cadena no solo le ofreció comentarios muy positivos sobre su enfoque, sino que aprovechó la oportunidad para inyectarle un extra de confianza en un instante crucial de la noche. Con su característico estilo directo y empático, el juez le dedicó una frase que resonó con fuerza en el foro: "Escucha lo que te decimos, no es nada personal, si tú te luces, yo me luzco".

El reconocido cocinero le dejó en claro que, si logra aterrizar de manera brillante esa idea en el plato y entrega una ejecución a la altura de las expectativas, tendrá en sus manos el boleto directo para subir al balcón de MasterChef 24/7 y salvarse de cocinar durante el domingo de eliminación.

