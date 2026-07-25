MasterChef 24/7: 5 beneficios del callo de hacha que probablemente no conocías

El callo de hacha es uno de los moluscos con mayor presencia en la gastronomía marina en México, pues su consistencia y versatilidad lo hacen una ingrediente ideal para combinar en distintas preparaciones. Esta noche en MasterChef 24/7, los alimentos de mar fueron fundamentales en este viernes 24 de julio.

Este cotizado molusco es el gran objeto del deseo en la gastronomía marina. Ya sea servido en una carreta banquetera o en el plato más sofisticado de un restaurante de manteles largos, su extraordinaria calidad no admite discusiones: donde se presente, roba miradas y conquista paladares.

Cuáles son los beneficios del callo de hacha

Más allá de su estatus gastronómico, datos oficiales del Gobierno de México destacan que el callo de hacha es un auténtico superalimento que aporta valiosos nutrientes al organismo. A continuación, te compartimos sus cinco principales beneficios:

Rico en vitaminas esenciales: Contiene un perfil vitamínico completo que incluye vitaminas A, B, C y D, las cuales fortalecen el sistema inmunológico, cuidan la piel y contribuyen a la regeneración celular.

Gran aporte de minerales vitales: Según los expertos, es una fuente natural sobresaliente de hierro y zinc, nutrientes clave para prevenir la anemia, mejorar la circulación sanguínea y optimizar las defensas del cuerpo.

Proteína de alta calidad y bajo contenido graso: Ofrece una alternativa proteica de buena calidad, ideal para quienes buscan mantener una alimentación balanceada sin sacrificar el sabor.

Favorece la salud muscular y metabólica: La presencia de complejos vitamínicos del grupo B ayuda a transformar los nutrientes en energía de manera eficiente, apoyando el rendimiento físico diario.

Aliado de la digestión y la saciedad: Por su composición ligera y de fácil digestión, es un ingrediente perfecto para comidas frescas que satisfacen el apetito sin generar pesadez.

Sin importar cómo decida disfrutarse —al natural con sal, pimienta y limón, capeado o en brochetas—, este regalo del mar es de una nobleza absoluta que responde a la perfección a la creatividad de cada cocinero.

