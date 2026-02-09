El mensaje de Maribel Guardia en medio de escándalo con Imelda Tuñón

Este lunes 9 de febrero se cumplen dos años y diez meses desde la muerte de Julián Figueroa. El recuerdo de esta triste fecha se da en el marco de un presente inmerso en nuevas polémicas entre la ex esposa del artista, Imelda Tuñón , y la familia de este.

Sin embargo, lejos de hacer referencia directa a los conflictos, Maribel Guardia compartió en redes sociales una carta dirigida a su hijo. La artista costarricense le dedicó palabras muy emotivas e hizo referencia a los problemas de adicciones que Julián Figueroa enfrentaba.

El recuerdo de Maribel Guardia

Con una fotografía en donde aparece Julián Figueroa abrazando a su hija, Maribel Guardia difundió en sus redes sociales una emotiva carta en la que aclaró que no era “para discutir versiones, no para responder al ruido, sino para recordar quién fuiste de verdad”.

En este punto, la famosa afirmó: “Fuiste un hombre profundo, inteligente, culto, sensible. Un defensor de las causas perdidas, amante de la música, de los libros de los caballos y de los bosques. Tu corazón era más grande que tus heridas, aunque muchas veces esas heridas dolieran demasiado”.

Sobre las adicciones de Julián Figueroa

Maribel Guardia expuso los problemas que su hijo padecía y al respecto manifestó: “Luchaste con una enfermedad difícil, la de las adicciones, y sufriste mucho por ella. Pero nunca dejaste de intentar curarte, de levantarte, de buscar luz. Eso también habla de tu valentía”.

Más allá de ello, la cantante resaltó la labor de padre de Julián Figueroa al indicar: “Fuiste un padre profundamente amoroso. Tu hijo era el amor de tu vida. Le diste tiempo, presencia, juego, ternura. A su lado vi las sonrisas más felices que jamás le he visto a un padre”.

Maribel Guardia no hizo referencia a las polémicas que ella y su familia mantiene con Imelda Tuñón. La artista solo se dedicó a recordar a su hijo en esta fecha tan especial y remarcar: “No fuiste perfecto. Ningún ser humano lo es. Pero fuiste genuino, sensible y capaz de amar con el alma”.

“Hoy te recuerdo desde el amor, no desde el juicio. Desde la verdad del corazón, no desde el conflicto. Tu luz no se apagó. Vive en tu hijo, en quienes te conocieron de verdad y en quienes saben mirar más allá del ruido. Tu madre que te amara por siempre y para siempre”, se lee en el final del emotivo posteo.