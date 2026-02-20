Marisela sufre accidente automovilístico; esto se sabe sobre su estado de salud; hoy 20 de febrero

Marisela, una de las cantantes más importantes de la industria musical sufrió un accidente automovilístico este viernes 20 de febrero. Sin embargo, hasta el momento se sabe que la artista se encuentra bien.

¿Qué le pasó a Marisela?

A través de un comunicado del equipo de Marisela se informó que la cantante, al igual que su equipo, sufrió un accidente automovilístico la madrugada de este viernes 20 de febrero. Sin embargo, todos fueron atendidos para verificar que se encontrarán bien. Por otra parte, en dicho comunicado se dijo que la cantante no se podrá presentar en el show que estaba programado para este viernes 20 de febrero en Ciudad de Huixtla Chiapas. Ante esta situación muchos fans han salido a comentar la publicación diciendo que esperan que Marisela se encuentre bien, otros usuarios han expresado su alivio por saber que la artista está a salvo.

¿Quién es Marisela?

Marisela es una cantante y actriz mexicoamericana, a lo largo de su carrera ha interpretado temas del género pop y ranchero. Comenzó a ganar gran popularidad desde la década de los ochenta. Algunos de sus temas más populares y con los que comenzó a consolidar su carrera fueron "Sola con mi soledad", "Tu dama de hierro", "Mi problema", "Enamorada y herida". A lo largo de toda su trayectoria la artista ha logrado vender más de 41 millones de discos. En su vida personal destaca la relación que tuvo con el también cantante Marco Antonio Solís.

No solo ha debutado en la música sino también en la actuación ya que formó parte de la película “Salsa” en 1988, en la que compartió créditos junto a Celia Cruz. Actualmente la cantante tiene una hija llamada Marilyn Odessa, quién también ha incursionado en el mundo de la música y cuenta con un gran talento.

Entre las colaboraciones más reconocidas de Marisela se encuentran las que ha hecho con: Álvaro Torres, Joan Sebastian, Celia Cruz, Grupo Cañaveral, entre otros. Su voz sin duda es una de las más reconocidas, motivo por que a la fecha sigue cautivando a miles de fans en sus presentaciones en vivo.