Marisela aclara si fue la tercera en discordia con Marco Antonio Solís.
La cantante espera que muy pronto pueda estar regresando a los escenarios con un gira impresionante.
¿Por qué la cantante Marisela y el Buki no llegaron al altar? Por primera vez la cantante se abre de capa con Ventaneando y responde.
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Al altar, porque no llegamos ni a cantar juntos. No, porque somos muy diferentes, éramos diferentes, él tiene su forma de vivir y, siendo más grande que yo, tenía reglas y yo no podía aceptar reglas. Aparte, yo estaba iniciando mi carrera, yo estaba empezando a trabajar y, pues me interesaba seguir mi carrera. Yo creo que, a lo mejor, fue lo mejor que pasó en nuestra vida
Sobre la posibilidad de que fuera la tercera en discordia en su momento con Beatriz, la cantante responde de forma contundente.
No ha pasado nada, todo es bonito. Hay relaciones y uno cambia de pareja, es todo. En mi caso, no tengo problema ni con Beatriz, ni con su esposa. Yo les deseo lo mejor, yo estoy contenta con lo que hace Marco, soy su fan, escucho su música. Eso pregúntaselo a ellas
Sobre la posibilidad de que fuera retratada en una bioserie de Marco Antonio Solís, Marisela contestó de forma directa.
Yo creo que si Marco Antonio Solís hace una serie y existe Marisela no hay serie, porque empezamos juntos, pero eso depende de que platiquemos. Como me conoce, como fue y como soy. Nada especial, no pediría que me ocultara nada, sino como fui con él, exactamente como soy con él
Su regreso a los escenarios
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Marisela se alista para regresar a los escenarios con una extensa gira por México y Estados Unidos.
Gracias a Dios estamos bien y voy a regresar con mi público a cantarles a juntarlos con la música, a ver a mis damas de hierro, a mi público de México, me siento súper feliz, porque tengo la oportunidad